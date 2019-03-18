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Президент Эстонии: Сегодня мне приходится защищать наше русскоязычное меньшинство

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  • 18.03.2019, 15:48
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
Фото: ERR

Не каждый русскоязычный человек мыслит так, как Путин.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила в интервью Fox News, вышедшем в эфир 15 марта, что ей приходится защищать русскоязычное меньшинство в стране, пишет "Гордон".

По ее словам, 30 лет назад в Эстонии волновались, как русскоязычные люди "будут интегрироваться в свободный мир".

"Единственное государство, где им прошлось жить, это был тиранический Советский Союз. Сегодня мне даже приходится защищать наше русскоязычное меньшинство. Люди думают, что если чей-то дедушка жил в России, человек... разговаривает с бабушкой по-русски, он обязательно будет мыслить, как [президент России Владимир] Путин. Но это совершенно не правда", – сказала Кальюлайд.

Она подчеркнула, что такого рода отношение несправедливо в адрес всех русскоязычных людей в Эстонии.


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