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«Молодые ребята более мотивированы и голодны, но есть понятие «футбольное мастерство»

  • 18.03.2019, 16:40
Игорь Криушенко
Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Криушенко прокомментировал средний возраст сборной Беларуси.

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал tribuna.com информацию о том, что белорусская команда – самая возрастная в Европе.

– У сборной Беларуси самый возрастной состав среди всех команд, участвующих в квалификации на Евро. Какие шаги нужно предпринять, чтобы исправить ситуацию?

– Нужно чаще ходить в криосауну. Мы внимательно смотрим за нашим чемпионатом, молодежкой прошлого и нового созыва. Смотрим, кто может помочь сборной. Есть ребята, но кому-то не хватает стабильности, кто-то не так много играет. Есть нюансы. Понятное дело, молодые ребята более мотивированы и голодны, но есть понятие «футбольное мастерство». Будет оно выше – не появится никаких вопросов. Сейчас в сборной плюс-минус лучшие, – сказал Криушенко.


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