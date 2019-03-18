Семь привычек, которые способствуют долголетию 18.03.2019, 16:51

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Они основаны на многочисленных наблюдениях и исследованиях.

Многочисленные наблюдения и исследования показывают, что со склонностью к долголетию коррелирует определенный образ жизни.

Существуют привычки, которые помогают отсрочить наступление старости, а, значит, и дольше прожить, отмечают врачи, информирует enovosty.com.

Какие же привычки способствуют долголетию?

Чувствовать себя моложе. Исследователи говорят, что люди, которые чувствуют себя моложе паспортного возраста, более активны, а также имеют более интенсивное общение, чем те, кто торопится записать себя в старики. Активность, как физическая, так и социальная, — один из серьезных факторов долголетия. Неудивительно, что исследования показывают: люди, которые чувствуют себя моложе своих фактических лет, имеют на 41% более низкий риск ранней смерти.

Поддерживать себя в хорошей форме. Ученые подчеркивают, что для долголетия особенно важна хорошая физическая форма в возрасте после 60 лет.

Заниматься тем, что нравится. Реализуя себя в том деле, которое ему по душе, человек получает множество позитивных эмоций и гораздо лучше справляется со стрессом. По этой причине, например, полезно иметь хобби. Подсчитано, что люди, которые имеют хобби и с удовольствием посвящают ему свободное время, повышают вероятность продлить свою жизнь на целых 14 лет.

Уметь видеть хорошее. Исследователи утверждают, что многие долгожители отличаются общей чертой – умением радоваться простым вещам. Способность ценить жизнь за все хорошее, что в ней есть, защищает от развития депрессивных состояний, которые негативно сказываются на мозге и способствуют его старению.

Спать днем. Дневной сон не должен быть долгим, достаточно и 30 минут. Имеющиеся данные говорят о том, что у людей, позволяющих себе дневной отдых, на 37% уменьшается риск смертельных патологий сердечно-сосудистой системы.

Следить за весом. Среди тех, кто демонстрирует впечатляющие примеры долголетия, тучных не встретить. Наука подтверждает: если человек следит за весом и не позволяет своей талии увеличиться, его личный риск развития болезней сердца гораздо ниже. Объем талии у женщин не должен превышать 80 см, у мужчин — 87 см, в этом случае есть шансы прожить долго без проблем с сердцем.

Есть много овощей и фруктов. С этим все просто. Данные продукты – великолепные источники веществ, укрепляющих организм, улучшающих состояние кишечника, которое влияет на иммунитет. Ежедневное употребление свежих овощей и фруктов увеличивает вероятность оказаться долгожителем на 46%.