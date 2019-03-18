«Лукашенко не волнуют проблемы простых людей» 3 18.03.2019, 17:12

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Ирина Стома

Уже пять лет Ирина Стома добивается правды о смерти сына.

Пять лет Ирина Стома из деревни Пашнино, Язненского сельсовета Миорского района пытается узнать всю правду о гибели своего сына Александра. Его, по словам женщины, убили и утопили в Глубокском районе, а милиция так и до сих пор не начала уголовное дело. Ирине говорят, что он утонул сам, сообщает "Радыё Рацыя".

По словам Ирины Стомы, она бы не обивала пороги различных инстанций и не вела переписку с государственными структурами, если бы не была уверена, что ее сына убили.

Недавно Ирина воспользовалась еще одной возможностью и задала Лукашенко накануне его встречи с представителями прессы. Она направила электронное обращение в администрацию Лукашенко. А несколько дней назад ей пришел ответ из Генеральной прокуратуры.

- 27 февраля было первое сообщение по телевидению о том, что можно задать вопросы Лукашенко: задавайте вопросы в электронном виде, звоните. Я на следующий день, 28 февраля, в электронном виде выслала. Сказали, что около трех тысяч вопросов поступило. Может, их и больше было. У меня есть образец ответа с конца прошлого года, и они аналогично скопировали вот этот и дали без всяких разбирательств.

По словам Ирины Стомы, она не собирается останавливаться и будет и дальше бороться за установление справедливости. Женщина надеется на то, что все же будет проведено профессиональное, объективное и всестороннее изучение всех материалов дела.

А также будет возбуждено уголовное дело и найдены виновные в гибели ее сына Александра и будут наказаны виновные в сокрытии преступления, совершенного против него. Как говорит женщина, получить ответы на все вопросы - это уже не только желание матери, потерявшей сына, но и дело принципа. Так как при закрытии дела об исчезновении сына начальник Следственного комитета с погонами подполковника так и не дал ей ответов на вопросы: как, где и когда сын попал в озеро.