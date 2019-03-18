Официально: Нацбанк запретил наличные расчеты для ИП за границей 1 18.03.2019, 17:31

Фото: bymedia

Запрет действует с 1 марта 2019 года.

Состоялась встреча РОО «Перспектива» с руководством Нацбанка. Руководство Нацбанка заявило и еще раз официально подтвердило, что индивидуальным предпринимателям с 1 марта 2019 года запрещено вести за наличный расчет хозяйственные операции за рубежом, пишет perspektyva.org.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями и привели свои доводы, относительно условий работы в рамках данного Постановления — это происходило в форме дискуссии. ИП не смогут вести свой бизнес по нынешним условиям постановления и нужны изменения в него. Позиция Нацбанка была достаточно принципиальной и не новой — схемы наличных платежей должны быть убраны, чтобы предотвратить теневые схемы.

В интервью сайту Сharter97.org глава РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко жестко оценил решение Нацбанка и заявил, что решение чиновников может привести к тому, что «вся страна будет поднята на уши».