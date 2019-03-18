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В Минске перекрыли несколько выходов со станций метро

  • 18.03.2019, 17:42
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Выходы со станций метро «Академия наук», «Парк Челюскинцев», «Автозаводская» и «Первомайская» ремонтируют.

В Минске полностью или частично закрываются выходы из метро на нескольких станциях. Причина — ремонт. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на Минский метрополитен.

В Минске ремонтируют несколько выходов со станций метро «Академия наук», «Парк Челюскинцев», «Автозаводская» и «Первомайская». Уже сегодня, 18 марта, там начнут работы по облицовке стен, парапетов, ступеней и самих выходов из метро.

Закроют (полностью или частично) несколько выходов.

На станции «Академия наук» частично закроют выход № 4−1 (к Белорусской государственной академии искусств и на улицу Сурганова). Когда? С 18 марта по 19 апреля.

На станции «Парк Челюскинцев» полностью закроют выход № 3−1 (к парку Челюскинцев на проспект Независимости в сторону центра города). Когда? С 18 марта по 19 апреля.

На станции «Автозаводская» полностью закроют выход № 4−1 (на Партизанский проспект к дому № 104). Когда? С 18 по 29 марта.

На станции метро «Первомайская» полностью закроют выход № 1−1 (к реке Свислочь). Когда? С 18 по 26 марта.


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