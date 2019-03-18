Полиция установила личность подозреваемого в стрельбе в трамвае Утрехта 18.03.2019, 17:54

В Twitter городской полиции обнародовали фотографию подозреваемого мужчины.

Полиция Нидерландов подозревает 37-летнего уроженца Турции в причастности к стрельбе в одном из трамваев города Утрехт, пишет "Новое время".

В Twitter городской полиции обнародовали фотографию подозреваемого мужчины. Он одет в темно-синюю куртку с капюшоном. Полиция опознала его как Гекмена Таниса (Gökmen Tanis).

The police asks you to look out for the 37 year old Gökman Tanis (born in Turkey) associated with the incident this morning at the #24oktoberplein in #Utrecht. Do not approach him but call 0800-6070. pic.twitter.com/U1IWEDtUYu — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18 марта 2019 г.

Полиция призвала граждан сообщить правоохранителям о его местонахождении, но не приближаться к подозреваемому.