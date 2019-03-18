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Полиция установила личность подозреваемого в стрельбе в трамвае Утрехта

  • 18.03.2019, 17:54

В Twitter городской полиции обнародовали фотографию подозреваемого мужчины.

Полиция Нидерландов подозревает 37-летнего уроженца Турции в причастности к стрельбе в одном из трамваев города Утрехт, пишет "Новое время".

В Twitter городской полиции обнародовали фотографию подозреваемого мужчины. Он одет в темно-синюю куртку с капюшоном. Полиция опознала его как Гекмена Таниса (Gökmen Tanis).

Полиция призвала граждан сообщить правоохранителям о его местонахождении, но не приближаться к подозреваемому.


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