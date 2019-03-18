Минчанин пытался в прокуратуре арестовать прокурора 1 18.03.2019, 18:41

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Иван Цирюльников

Мужчина пришел в прокуратуру с жалобой, что ему не хотят менять гражданство в паспорте.

Минчанин Иван Цирюльников в здании минской прокуратуры пытался провести "гражданский арест" прокурора. За это на него, как пишет nn.by, завели уголовное дело.

Мужчина пришёл в прокуратуру с жалобой, что ему не хотят менять гражданство в паспорте. Цирюльников просил, чтобы в белорусском паспорте ему поставили гражданство Советского Союза. Он входит в "Общину Белой Руси", члены которой отрицают белорусское гражданство и считают себя гражданами СССР.

Соратник Цирюльникова Сергей Созинов был свидетелем его задержания. Мужчина говорит, что в фойе к ним вышла женщина, которая представилась прокурором. Визитеры якобы попросили показать документы, она отказалась. Тогда Цирюльников объявил, что проведет её "гражданский арест": задержит по подозрению в том, что она не прокурор. По словам Созинова, Цирюльников даже не прикасался к "задержанной". В здание была вызвана милиция, которая задержала самого Цирюльникова. По словам соратников, его арестовали на 15 суток.

В СИЗО его встретил задержанный анархист Николай Дедок, который оказался с ним в одной камере. Цирюльников сообщил Дедку, будто на него завели уголовное дело.