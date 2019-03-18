России грозит новая рецессия 1 18.03.2019, 19:05

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Внутренний спрос сокращается, по мере того как бюджет РФ забирает из экономики оставшиеся ресурсы.

Февраль принес дальнейшее ухудшение ситуации в российской экономике, стагнирующей из-за санкций, увеличения налогов и сжатия внутреннего спроса.

После резкого замедления экономической активности в январе, когда ВВП вырос лишь на 0,7%, второй месяц года оказался еще более провальным, передает finanz.ru.

Сводный опережающий индекс, который рассчитывается Высшей школой экономики и учитывает цены на нефть, спрос на продукцию промышленных предприятий, прирост денежной массы и показатели банковской системы, упал с минус 2,9% до минус 3,9%.

Индекс снижается четвертый месяц подряд, а его текущее значение - минимальное с начала 2016 года.

«Главной причиной этого стало резкое сокращение новых заказов на производство промышленной продукции», - отмечает замдиректора «Центра развития» ВШЭ Сергей Смирнов. - За этим, безусловно, стоит уже застаревшая слабость внутреннего спроса, что усиливает вероятность негативных сценариев».

В отрицательной области оказались все компоненты индекса, кроме цен на нефть, которые к февралю полностью отыграли декабрьский обвал (до 50 долларов за баррель Brent) и вернулись на уровни даже чуть выше, чем год назад.

Однако эффект высокой базы - в 2018 году цены поднимались до 80 долларов за бочку - указывает на то, что этот эффект будет быстро исчерпан, констатируют в ВШЭ.

В то же время экономическую активность продолжает давить повышение НДС до 20%, благодаря которому сборы в федеральный бюджет подскочили на 18% год к году.

В этих условиях вероятность того, что экономика скатится в новую рецессию «явно возросла», отмечают в ВШЭ. О неизбежности такого сценария говорить пока преждевременно - например, в 2011-13 гг. СОИ держался в отрицательной зоне, в то время как Росстат отчитывался о росте экономики, хоть и вялом - в диапазоне от 1% до 2% в год.

Тем не менее, каких-либо заметных сдвигов в лучшую сторону динамика индекса не предвещает, констатирует Смирнов.

Практически все косвенные индикаторы деловой активности свидетельствуют о дальнейшей деградации ситуации, указывает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

Индекс PMI в промышленности в феврале снизился с 50,9 до 50,1 пункта, оказавшись в шаге от черты, отделяющей сектор от рецессии (50 пунктов). Рост выработки электроэнергии в феврале составил лишь 0,6% год к году, что в 2,6 раза ниже показателя за предыдущий год (1,6%).

Объемы погрузки на сети РЖД в феврале выросли только на 0,1% в годовом выражении: за первые два месяца погрузка строительных грузов рухнула на 7,6%, зерна - на 8,3%, промышленного сырья - на 5,1%.

Пока мы получаем чёткий набор сигналов о том, что в феврале рост резко замедлился: промышленность оказалась на грани рецессии, а в строительном секторе, по-видимому, усиливается спад, делает вывод Тремасов.

Потребительский сектор тем временем держаться на плаву лишь за счет кредитной накачки. Несмотря на усилия ЦБ по охлаждению рынка потребительских займов, включая ужесточение нормативов для банков, общий портфель банков продолжает расти со скоростью больше 20% в годовом выражении (23,5% на февраль).

Банки предпочитают кредитовать беднеющее шестой год подряд население, тогда как инвестиции в реальный сектор экономики стагнируют: рост корпоративного кредитования в феврале составил лишь 0,4%, а с начала года портфель банков и вовсе сократился - на 0,2%.

«С исключением влияния валютной переоценки рост корпоративных кредитов за последние 12 месяцев составил лишь 5,8%. Это означает, что в реальном выражении рост близок к нулю. Как при такой динамике корпоративного кредитования экономика могла вырасти на 2,3%, а инвестиции - на 4,3%, остаётся загадкой», - удивляется Тремасов.