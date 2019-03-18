В Беларуси изменилось административно-территориальное устройство трех областей 1 18.03.2019, 19:09

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Изменения коснулись границ Брестской, Гродненской и Минской областей.

Лукашенко подписал Указ № 104 "Об административно-территориальном устройстве Брестской, Гродненской и Минской областей", сообщили interfax.by в пресс-службе диктатора.

"Границы этих административно-территориальных единиц были установлены более 60 лет назад, в 1950-е годы, графическим способом на основе имевшегося в то время картографического материала. С течением времени из-за мелиоративных и культуртехнических работ, строительства объектов транспортной инфраструктуры границы перестали совпадать с твердыми контурами местности (реками, мелиоративными каналами, дорожной сетью, лесными массивами, просеками и другими)", - говорится в сообщении.

Указ предусматривает установление с 1 декабря 2019 года границ Брестской, Гродненской, Минской областей, их районов и города Жодино, осуществление регистрации и учета изменений административно-территориального устройства областей, районов, сельсоветов в Едином реестре административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь. Границы Брестской области и ее районов, совпадающие с Государственной границей Республики Беларусь с Украиной, будут изменены после завершения демаркации.

Соответствующие изменения внесут в Единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним и Реестр адресов Республики Беларусь централизованно в пределах средств республиканского бюджета, предусматриваемых Госкомимуществу на имущественные отношения, картографию и геодезию.

За выдачу (оформление) документа, удостоверяющего право на земельный участок, пошлина взиматься не будет. К размеру платы за государственную регистрацию земельных участков, прав, ограничений (обременений) прав на них и внесение исправлений в документы регистра недвижимости, а также к тарифам на услуги по подготовке сведений для государственной регистрации и внесения исправлений установят понижающие коэффициенты.

Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица будут освобождены от платы за внесение изменений в документы, содержащие сведения об адресе. Действие договоров аренды земельных участков, границы которых изменяются, сохраняются до прекращения срока аренды.