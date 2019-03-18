О посмевшей написать Путину 2 Антон Орехъ

18.03.2019, 19:38

Антон Орехъ

Деревня молчала и терпела, а виноват 12-летний ребенок.

А вы подумайте о том, что через какое-то время за рассказ о семье Перчиковых могут и наказать. Если Следственный комитет считает, что вся история травли этой семьи фейк – так уже закон соответствующий готов! И Перчиковых затравят, и журналистов покарают – только односельчане, живущие в дерьме и нищете будут довольны торжеством справедливости. Песков говорит, что из Москвы Перчиковым вряд ли помогут. И это логично. Почему президент должен из Кремля решать сам все проблемы всех обездоленных, сирых и убогих – зачем тогда вообще в стране нужна еще какая-то власть, если все в итоге должен разгребать лично Владимир Владимирович? Но не сами ли вы, голуби, создали эту ситуацию?

Когда Прямая линия с Путиным превращает его в любое время года в Деда Мороза, который дарит подарки и решает проблемы, которые спокойно должны решаться без него, но отчего-то не решаются! Поэтому Тася Перчикова, славная, чудесная, но еще очень наивная девочка пишет не главе района, который живет через два дома от нее, не губернатору, не хотя бы полпреду – а пишет прямиком в Кремль. А там таких писем, наверное, целая Кутафья башня и Грановитая палата.

Мы как-то особо не задумаемся, как живется потом тем счастливчикам, кому досталась помощь президента, и кто прославился на всю страну и попал в телевизор. А может им совсем не здорово живется? Может быть, эти люди переживают такую же ненависть и травлю, как мама и дочка из Псковской области?

Главная беда нашей страны – это мы сами. Завистливые, злые, покорные. Они живут в своем селе, получают копейки, горбатятся как проклятые, никаких перспектив в жизни, кроме беззубой старости и пьянства – и никто из них не пикнет. Сидят, молчат насупившись. Никто ничего не требует, не протестует, кулаком по столу не треснет. Терпят. Всю жизнь терпят своё беспросветное, унизительно положение. Взвились только, когда 12-летняя девочка посмела Путину написать. И когда им с матерью стали помогать чужие люди. Вот тогда поперло говно из глубин народных, тогда и голос возвысили, и объединились, и разволновались. Не высовывайся, будь как все. Конечно! Перчиковым кроме вещей еще и 90 тысяч рублей собрали сердобольные граждане. В деревне на эти деньги весь год можно жить! А им еще и ноутбук, и телевизор, а они еще и трактор размечтались получить, падлы! Несправедливо же!

Но вы просто подумайте, сколько в стране таких историй, и таких семей. Когда люди честно трудятся, да еще на две ставки, а вместо жизни – выживают! Имея работу, не пьянствуя, не гуляя, просят подаяния, получают милостыню. Чтобы люди не загибались от честного труда, им надо собирать деньги и вещи по всей России. Получили Перчиковы, а могла просить о помощи вся деревня, весь район, наверное, мог просить. Но район терпел и молчал. Деревня молчала и терпела. А виноват 12-летний ребенок.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»