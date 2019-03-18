Волкер: США не исключают новых поставок Украине летального оружия 18.03.2019, 19:19

Курт Волкер

Об этом спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины заявил во время пресс-конференции в Брюсселе.

"Украина выразила заинтересованность в покупке большего количества систем (Javelin). Это возможно ... Нам также нужно рассмотреть такие вещи, как воздушная и береговая оборона", - цитирует Волкера “Европейская правда”.

По словам дипломата, это может быть любое оружие, необходимое для защиты от дальнейшей агрессии.

В 2018 году США предоставили в распоряжение ВСУ ракетные комплексы Javelin, в мае прошли их первые испытания.

По данным The Washington Post, Госдепартамент в конце 2017 года одобрил коммерческую лицензию, разрешающую экспорт в Украину крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1, а также боеприпасов и запчастей к ним на сумму $41,5 млн.

Первые же поставки летального оружия из США для нужд ВСУ прошли в 2016 году, когда техасская компания AirTronic USA получила лицензию на продажу Украине гранатометов PSRL - созданной в США усовершенствованной версии советского РПГ-7.