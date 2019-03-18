В атмосфере Земли произошел взрыв в 10 раз мощнее Хиросимы 1 18.03.2019, 20:05

10,732

Но его не заметили.

В декабре 2018 года над Беринговым морем произошел взрыв, энергия которого в 10 раз превысила взрыв атомной бомбы в Хиросиме. Он долгое время оставался незамеченным, сообщает BBC.

Метеорит со скоростью 32 км/с вошел в атмосферу и взорвался на расстоянии 25,6 км над поверхностью Земли 18 декабря 2018 года. Он остался незамеченным, так как взрыв произошел над морем. Энергия удара составила 173 килотонны, сообщила 18 марта BBC Линдли Джонсон, офицер по защите планет в NASA.

После Челябинского метеорита это второй по мощности взрыв за последние 30 лет, отметила Джонсон.

По ее словам, военные спутники зафиксировали его в прошлом году, и NASA уведомила военно-воздушные силы США.

Столб дыма от взрыва зафиксировал также японский метеорологический спутник Himawari.

Саймон Прауд, специалист по авиационной безопасности и метеоролог из Оксфордского университета, который 18 марта опубликовал снимки в Twitter, считает, что это был взрыв метеорита.

"Он появляется на изображениях в нужное время, он находится в правильном месте, столб дыма почти вертикальный, а дым очень высокий. Гораздо выше, чем облака в этом регионе, и слишком высоко, чтобы быть следом инверсии самолета", – отметил он.