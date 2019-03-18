Выстрел в мозг России 7 18.03.2019, 19:54

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Саша Сотник

Путинская волна эмиграции – контрольный выстрел в мозг России, который сделал Путин.

В сети полно групп на тему "как свалить из России" и, собственно, куда. Народ уезжает – лучший, думающий, стремящийся состояться и пожить по-человечески, раз уж родина превратилась в уродину. Честно признаться, я и сам нормальных людей призываю к данному виду спасения. Ведь если полноценная жизнь невозможна – не стоит мучиться и поддерживать ее видимость. Путинская волна эмиграции – контрольный выстрел в мозг России, который сделал Путин вместе со своей бандитской шайкой. Из страны утекает последняя живая кровь, оставляя в ней одну трупную жидкость.

Я ненавижу путинистов именно за это планомерное и расчетливое убийство моей страны. Понятно, что Путина есть за что судить и казнить помимо этого: за взрывы домов и войну в Чечне, за "Курск", "Норд-Ост" и Беслан, за многочисленные убийства и аннексии чужих территорий, за войну с Украиной, за бомбежки в Сирии, за, за, за...

Но вот это выхолащивание собственного населения, его растление, обыдление, это гопнически примитивное "не нравится – вали!", подхваченное пропагандистами и певунами всех мастей... Это последнее роковое действо путинистов. Россия сгниет именно благодаря тому, что в ней не останется живых людей. Дикари да мародеры – вот и все, что будет шевелиться, подобно опарышам, на этом гниющем теле.

"А как же мы, не уехавшие? Не сбрасывайте нас со счетов!.."

Отвечаю: если вы за эти 20 лет ничего не сделали – теперь тем более не сможете. Последние уезжают. Пакуют чемоданы и покупают билеты. Пос-лед-ни-е. Не с кем будет даже помечтать о переменах, не говоря уже о том, чтобы их осуществить. Смиритесь. Доживайте. И да: это не Путин победил, а ваш собственный страх в обнимку с инфантилизмом одержал сокрушительную победу.

Конечно, Путин будет проклят, но практического толку от этого никакого, ибо ментальность населения не изменится все равно. Охлос так и будет привычно носиться то с одним вождишкой, то с другим. Скрутит башку опостылевшему – тотчас найдет и полюбит другого. Просто оно такое. И пока не вымрет – не успокоится. Оно веками самому себе морочило голову, а в 20-м веке, с учетом технологий, начало мутить воду в рамках всего человечества. Теперь вот ядерным старьем трясет, угрожая всем подряд: ну и что, что ржавое? В рай-то, если что, отправит!..

И, внутренне оплакивая неизбежную кончину моей родины, я не прекращаю призывать еще оставшихся в живых соотечественников: уезжайте, спасайте детей, не дайте уродине сожрать их и себя. Это лучшее, что вы можете сделать, как ни странно, для той же умирающей страны. Может, хотя бы на чужбине вам удастся сохранить гибнущую культуру и язык, все больше мимикрирующий под матерную феню.

Если что, этот текст не является рекламой групп по эмиграции...

Саша Сотник, Facebook