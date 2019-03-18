Brexit может помешать соблюдение парламентской процедуры 18.03.2019, 21:24

Правительство Великобритании не может вновь поставить на голосование соглашение с ЕС о Brexit, поскольку это не предусмотрено процедурой.

Спикер Палаты общин британского парламента Джон Беркоу заявил, что правительство не может вновь поставить на голосование соглашение с ЕС о Брекзите, поскольку это не предусмотрено парламентской процедурой. Внести можно только иной документ, а для этого, премьер-министру пришлось бы провести новые переговоры с ЕС о Брекзите, передает svoboda.org.

Офис премьер-министра получил неожиданный удар с той стороны, откуда не ожидал, и не смог сформулировать свою позицию на традиционном полуденном брифинге для журналистов, сообщает Би-би-си. "Спикер не предупредил нас заблаговременно о содержании своего выступления или о самом факте, что он выступит с заявлением", сказала журналистам представитель Терезы Мэй.

Джон Беркоу, выступив в понедельник с принципиальным и неожиданным объявлением, опирался на текст парламентской процедуры, описанной ещё в 1604 году и продолжающей действовать до сих пор: "Вопрос не может повторно вноситься на рассмотрение Палаты общин в течение одной и той же парламентской сессии". Беркоу назвал это правило "давним и прочным". По его словам, это правило было неоднократно подтверждено в истории британского парламента. Оно выдержало испытание практикой, потому что обеспечивает разумное использование времени парламентских заседаний и обеспечивает надлежащее уважение к решениям, которые принимает палата.