Фотофакт: В поселке под Минском массовый мор рыбы 4 18.03.2019, 21:50

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Источник: onliner.by

Мор рыбы обнаружен в поселке Привольный.

Читатель «Онлайнера» Владислав из поселка Привольный Минского района серьезно обеспокоен экологическим вопросом.

Он прислал в редакцию фотографии десятков мертвых рыб, обнаруженных в местном водоеме. На место была вызвана природоохранная инспекция.

— Речь идет о тысячах штук, — пишет Владислав, имея ввиду всплывших к поверхности озера рыбах. Тем не менее пока о причинах мора ничего не известно.

Источник: onliner.by

Источник: onliner.by

Источник: onliner.by