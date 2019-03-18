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Фотофакт: В поселке под Минском массовый мор рыбы

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  • 18.03.2019, 21:50
  • 1,673
Источник: onliner.by

Мор рыбы обнаружен в поселке Привольный.

Читатель «Онлайнера» Владислав из поселка Привольный Минского района серьезно обеспокоен экологическим вопросом.

Он прислал в редакцию фотографии десятков мертвых рыб, обнаруженных в местном водоеме. На место была вызвана природоохранная инспекция.

— Речь идет о тысячах штук, — пишет Владислав, имея ввиду всплывших к поверхности озера рыбах. Тем не менее пока о причинах мора ничего не известно.

Источник: onliner.by
Источник: onliner.by
Источник: onliner.by
Источник: onliner.by

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