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В столице Венесуэлы снова пропал свет

  • 18.03.2019, 21:53

В нескольких районах Каракаса снова отключили электроэнергию.

Об этом пишет lenta.ru со ссылкой на Reporte Ya.

Отмечается, что блэкаут произошел утром 18 марта по местному времени. Кроме того, сообщается о взрыве на одной из электростанций недалеко от Каракаса.

Официально власти страны пока ничего не подтверждали.

В ночь на 8 марта в 21 из 23 штатов Венесуэлы были зафиксированы масштабные проблемы с электроснабжением.

В конце января в Венесуэле случилось обострение кризиса — тогда спикер парламента Гуайдо объявил себя временным главой государства. Американская сторона после этого ввела санкции против диктатора Николаса Мадуро, а также государственной нефтяной компании PDVSA.


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