В столице Венесуэлы снова пропал свет 18.03.2019, 21:53

В нескольких районах Каракаса снова отключили электроэнергию.

Об этом пишет lenta.ru со ссылкой на Reporte Ya.

Отмечается, что блэкаут произошел утром 18 марта по местному времени. Кроме того, сообщается о взрыве на одной из электростанций недалеко от Каракаса.

Официально власти страны пока ничего не подтверждали.

#18Mar 9:10 a.m. #SinLuz Desde varias zonas de Guarenas y Guatire, #Miranda, se reporta interrupción del servicio eléctrico. También se registra explosión de transformadores en una subestación eléctrica ubicada en la zona industrial Cloris - @LidkRodelo pic.twitter.com/Y8ZH3P1g1H — Reporte Ya (@ReporteYa) March 18, 2019

В ночь на 8 марта в 21 из 23 штатов Венесуэлы были зафиксированы масштабные проблемы с электроснабжением.

В конце января в Венесуэле случилось обострение кризиса — тогда спикер парламента Гуайдо объявил себя временным главой государства. Американская сторона после этого ввела санкции против диктатора Николаса Мадуро, а также государственной нефтяной компании PDVSA.