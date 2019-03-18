Стрельба в Утрехте: полиция задержала подозреваемого 18.03.2019, 22:08

Фото: reuters

Подозреваемый открыл стрельбу в трамвае.

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Нидерландах, в результате которой погибли три человека. Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на Euronews.

В результате стрельбы пострадали еще девять человек. В городе были усилены меры безопасности.

В Нидерландах в городе Утрехте 18 марта неизвестный открыл стрельбу в трамвае. Стрелок скрылся с места преступления. В полиции сообщили, что подозревают в стрельбе 37-летнего гражданина Турции Гокмена Таниса.

Также в полиции Нидерландов заявили, что неизвестные, которые открыли стрельбу в городе Утрехт, могли иметь террористические мотивы. "Расследование инцидента продолжается. Не исключается, что нападавшие имели террористические мотивы", - говорится в сообщении полиции.

Как сообщалось, на место происшествия прибыли сотрудники антитеррористического подразделения полиции страны. Предполагаемый злоумышленник бежал с места преступления. Кроме того, сообщается, что преступников могло быть несколько.