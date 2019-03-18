Лукашенко обсудил с Кочановой подготовку к «выборам» 11 18.03.2019, 22:20

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Наталья Кочанова

Диктатор поручил готовиться и к президенсктим, и к парламентских «выборам».

Правитель Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня с докладом главу своей администрации Наталью Кочанову, передает БелТА.

Диктатор среди прочего упомянул будущие электоральные кампании, подчеркнув, что предстоящие два года не должны ввергнуть страну в какие-то потрясения, а сами «выборы», и одни, и другие, должны пройти, как праздник.

«Но к этому надо подготовиться. В ЦИК всего ничего человек. Поэтому это ляжет на плечи власти, а здесь, наверху, - администрации «президента». Правительство на эти вопросы отвлекать ни в коем случае нельзя. Пусть занимается экономикой. Это главное. Не надо этого скрывать, мы должны готовиться к «выборам» и президентским, и парламентским», - сказал Лукашенко.

Как рассказала журналистам Кочанова по итогам мероприятия, никакой чрезвычайной ситуации в этом (в подготовке президентских и парламентских «выборов» - прим. Charter97.org) нет, и в принципе не надо делать различия между электоральными годами и остальными.

«Надо работать так, чтобы эти годы ничем не отличались друг от друга. Обещания должны выполняться всегда, будь это электоральный или обыкновенный год. Если руководитель дал обещание, оно должно быть выполнено», - заявила Кочанова.

Как ранее сообщал Charter97.org, лукашенковская «Белая Русь» приняла план подготовки и участия в предстоящих «избирательных кампаниях».