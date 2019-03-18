Историю не обманешь Игорь Эйдман

18.03.2019, 22:31

Игорь Эйдман

Россию от позора уже не спасти. Поздно.

Бродский писал об Афганской войне: "Слава тем, кто, не поднимая взора, шли в абортарий в шестидесятых, спасая отечество от позора!". Он, конечно, не мог даже предположить, что позор афганской войны поблекнет по сравнению с жестоким бесчестьем аннексии Крыма и войны против Украины, когда российские власти воткнули нож в спину и обобрали того, кого назвали "родным братом". Много всяких гадостей совершил СССР, но путинский режим показал, что предела подлости нет.

А все ради чего?

Только не ради крымчан, на интересы которых российским властям всегда было глубоко наплевать.

Реальных целей было две:

1. Кремлю нужна была маленькая победоносная война, чтобы поднять пошатнувшийся было рейтинг власти и лично президента.

2. Двинувшийся умом Путин решил войти в историю, как новый великий царь, собиратель земель русских.

Но историю не обманешь. Уже через 5 лет аннексия Крыма, также как в прошлом афганская авантюра, теряет популярность и не выглядит в глазах населения столь же "победоносно". Порожденные ей проблемы усиливаются. В какой-то момент они заставят Россию позорно драпать с оккупированных украинских земель, как СССР - из Афганистана. "Отечество от позора" уже не спасти. Поздно...

Игорь Эйдман, Facebook