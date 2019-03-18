Зеленский: В «Слуге народа» Голобородько МВФ посылал, но так не будет 18.03.2019, 22:56

Владимир Зеленский

Кандидат в президенты Украины не собирается прекращать сотрудничество с МВФ.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский встретился с представителями бизнес-ассоциаций. Он заявил, что не собирается прекращать сотрудничество с МВФ, и поддерживает создание рынка земли.

Украина сегодня нуждается в помощи западных партнеров, Международного валютного фонда (МВФ) и других международных финансовых организаций. Об этом кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил во время встречи с ведущими бизнес-ассоциациями, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы встречались с представителями Мирового банка, МВФ. Все они, конечно, боятся, что, не дай бог, мы поссоримся с МВФ. Мы всех успокоили. Никто не собирается ссориться. Конечно же, мы хотим продолжать сотрудничать с МВФ", – сказал Зеленский.

По его словам, его команда готова работать с МВФ "сколько нужно", хотя хотела бы скорее закрыть долги перед этой организацией, имея возможности альтернативного долгового финансирования.

Участники встречи спросили Зеленского об отношении к сыгранному им в сериале "Слуга народа" президенту Голобородько, который выступал за разрыв отношений с МВФ. Кандидат ответил, что с президентом Голобородько у него полностью совпадают моральные принципы.

"Там Голобородько, правда, МВФ посылал, но так не будет. Так что не во всем совпадают", – отметил он, уточнив, что позиция по отношению к олигархам сериального героя и его личная совпадают.

Кандидат в президенты Украины также сообщил, что поддерживает введение налога на выведенный капитал, предлагает провести налоговую амнистию со ставками от 5% для малого и среднего бизнеса до 8-10% для крупного, а также убрать вмешательство СБУ в бизнес. По его словам, он с партнерами также стал пострадавшим от таких действий, так как СБУ закрыла один из продуктов, "убив" компанию с инвестицией в $1,8 млн.

Говоря о рынке земли, Зеленский сообщил, что поддерживает снятие моратория, так как Украина нуждается в привлечении инвестиций. В то же время он высказался за создание временных преференций украинским предпринимателям сроком от года до нескольких лет. "Но это вопрос переговоров с обществом: как правильно сделать, в какой последовательности", – подчеркнул кандидат в президенты Украины.

Во встрече приняли участие представители Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), Американской торговой палаты (AТП) и Союза украинской предпринимателей (СУП).

Фото: censor.net.ua

На фотографии видно, что на стороне команды Зеленского сидят бывший министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус, экс-министр финансов Александр Данилюк, нардеп Сергей Лещенко и бывший член НАПК Руслан Рябошапка.