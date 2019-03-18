В Беларусь приехал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ
- 18.03.2019, 23:03
Арлем Дезир встретился с независимыми журналистами.
Вечером 18 марта Арлем Дезир в офисе Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) встретился с активом этой организации. Журналисты рассказали официальному представителю ОБСЕ о ситуации со свободой слова в стране, передает «Радыё Свабода».
Так, журналистка «Белсата» Ирина Славникова рассказала, как приходится ей и ее коллегам работать без аккредитации. Им присуждают штрафы, обыскивают их квартиры, могут конфисковать технику или приговорить к административному аресту.
«Мы чувствуем огромное давление», - сказала Славникова.
Главный редактор газеты «Новы час» Оксана Колб говорила об исках против ее газеты, связанных с публикациями вокруг Куропат.
Представитель ОБСЕ напомнил, что это его первый визит в Беларусь. Он очень благодарен за информацию, которую сегодня услышал.
«Мы знаем реалии и трудности, с которыми сталкиваются белорусские независимые журналисты. То, что я услышал сегодня, поможет в дальнейшей работе над тем, чтобы в белорусских медиа установился плюрализм», - сказал Дезир.
Об этом представитель ОБСЕ будет разговаривать 19 марта с представителями государственной власти.
Еще ранее заявление официального представителя ОБСЕ о его обеспокоенности внесения изменений в законодательство о средствах массовой информации распространила пресс-служба ОБСЕ.
Визит официального представителя ОБСЕ проходит 18-20 марта. В его планах также встречи с руководителями и журналистами различных медиа, с медиа-экспертами.
Напомним, что 24 января 2018 года режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.
Обойти блокировку можно и вот инструкции:
- Самый простой способ читать «Хартию'97»
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