В Беларусь приехал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ 18.03.2019, 23:03

Арлем Дезир

Фото с сайта HRONIKA.INFO

Арлем Дезир встретился с независимыми журналистами.

Вечером 18 марта Арлем Дезир в офисе Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) встретился с активом этой организации. Журналисты рассказали официальному представителю ОБСЕ о ситуации со свободой слова в стране, передает «Радыё Свабода».

Так, журналистка «Белсата» Ирина Славникова рассказала, как приходится ей и ее коллегам работать без аккредитации. Им присуждают штрафы, обыскивают их квартиры, могут конфисковать технику или приговорить к административному аресту.

«Мы чувствуем огромное давление», - сказала Славникова.

Главный редактор газеты «Новы час» Оксана Колб говорила об исках против ее газеты, связанных с публикациями вокруг Куропат.

Представитель ОБСЕ напомнил, что это его первый визит в Беларусь. Он очень благодарен за информацию, которую сегодня услышал.

«Мы знаем реалии и трудности, с которыми сталкиваются белорусские независимые журналисты. То, что я услышал сегодня, поможет в дальнейшей работе над тем, чтобы в белорусских медиа установился плюрализм», - сказал Дезир.

Об этом представитель ОБСЕ будет разговаривать 19 марта с представителями государственной власти.

Еще ранее заявление официального представителя ОБСЕ о его обеспокоенности внесения изменений в законодательство о средствах массовой информации распространила пресс-служба ОБСЕ.

Визит официального представителя ОБСЕ проходит 18-20 марта. В его планах также встречи с руководителями и журналистами различных медиа, с медиа-экспертами.

Напомним, что 24 января 2018 года режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

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