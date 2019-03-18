Роман Абрамович распродает активы в России, готовясь к санкциям 18.03.2019, 23:07

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Роман Абрамович

Фото: PAP/EPA/Andy Rain

Он избавился от всех акций «Первого канала», продал пакет в «Норникеле», а также объявил о продаже 1,8% «Евраза».

Миллиардер Роман Абрамович, который в апреле прошлого года был включен в «кремлевский список» США, а летом - лишился британской визы, был вынужден получать израильский паспорт, последовательно продает свои российские активы, сообщает finanz.ru.

7 марта Абрамович, 11-й богатейший человек в РФ с состоянием 10,8 млрд долларов, продал ВТБ все акции «Первого канала» (20%), которыми владел с начала 2000-х, выкупив пакет у Бориса Березовского.

Спустя неделю, 13 марта, фонд Crispian Investments Абрамовича избавился от 2,7 млн акций ГМК «Норникель» - 1,7% капитала компании. Сделку проводили в формате ускоренного сбора заявок, а бумаги сбрасывали «в рынок» со скидкой 7,5% к рыночной цене.

Спустя еще 5 дней, в понедельник, 18 марта, стало известно, что Абрамович решил продать 0,8% в своем главном активе - металлургическом и горнодобывающем концерне Evraz.

Офшорный фонд Greenleas International Holdings Ltd. Абрамовича, а также Abiglaze Limited Александра Абрамова и Crosland Global Limited Александра Фролова и Toshi Holdings Ltd. опубликовали на сайте Лондонской биржи сообщении о намерении продать 25,4 млн акций Evraz (1,8%).

Структура Абрамовича будет крупнейшим среди продавцов (45,25%). Сделка, как в случае «Норникеля», будет проходить по процедуре ускоренного сбора заявок. Организаторами размещения выступят Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities и UBS Europe.

При этом продавцы берут на себя обязательство в течении 60 дней после завершения сделки воздержаться от дальнейшей продажи долей в Evraz.

В настоящий момент Абрамовичу принадлежит 30,5% акций Evraz, Абрамову - 20,69%, Фролову - 10,33%. Возможно, миллиардер готовится к санкциям со стороны США и поэтому избавляется от активов, связанных с Кремлем ("Первый канал"), а кроме того, возможно, пытается убрать себя из крупнейших акционеров Evraz, рассуждает аналитик крупного рейтингового агентства.

Не исключено, что бизнесмены просто решили выйти в кэш и продать акции, пользуясь тем, что результаты Evraz хорошие, а спрос на бумаги высокий, говорит он. С другой стороны, три сделки по продаже российских активов подряд не выглядят.

Наличные Абрамовича, тем временем, нужны Кремлю. Как сообщал в декабре РБК, в администрации президента рассматривали миллиардера и принадлежащий ему Evraz как источник финансирования для строительства высокоскоростной магистрали «Москва-Казань».

Деньги Абрамовича, который начинал с кооператива резиновых игрушек, а разбогател на продаже «Сибнефти» «Газпрому», закроют дыру в финансировании ВСМ, от которой дважды за последние три года отказались китайские инвесторы.

На проект, стоимость которого РЖД оценивает в 1,7 трлн рублей, требуется около триллиона, или 15,1 млрд долларов. Остаток - 700 млрд - государство готово предоставить из бюджета.