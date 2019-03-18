СМИ узнали о двух фирмах прикрытия российских спецслужб в Чехии 18.03.2019, 23:31

Спецслужбы из РФ использовали фирмы для создания разведывательной сети и подготовки кибератак.

В сеть агентов российской спецслужбы, работавшей в Чехии под прикрытием, входили как граждане Чехии, так и россияне, получившие гражданство этой страны. Об этом говорится в расследовании, опубликованном в чешском журнале Respekt (перевод - РБК).

В декабре прошлого года президент Чехии Милош Земан раскритиковал чешскую контрразведку за, по его мнению, бездоказательные заявления о присутствии в стране большого числа российских и китайских шпионов. Земан тогда подчеркнул, что закрытых докладах спецслужбы не было информации об этом. На следующий день глава Службы безопасности информации Чехии (Bezpečnostní informační služba, BIS) Михал Коуделка заявил, что ведомство раскрыло сеть одной из российских спецслужб, не уточнив, какой именно.

Respekt обнародовал данные об этой сети, собранные на основе собственного журналистского расследования в России и Чехии, которое длилось несколько месяцев.

Согласно данным журнала, операция чешских сил безопасности завершилась в начале 2018 года, и в то же время была задержана группа российских граждан, а также выходцев из России, получивших в прошлом чешское гражданство. Группа работала в Праге под прикрытием двух частных компаний, которая продавала компьютерное оборудование и программное обеспечение, однако их сотрудники также должны были готовить хакерские атаки, используя для этого компьютеры фирм.

Издание со ссылкой на свои источники утверждает, что технику для подготовки кибератак привезли в Чехию из России через третьи страны, используя автомобили российского посольства с дипломатическими номерами. В компьютерные фирмы эта техника попадала также через дипмиссию, говорится в публикации. Кроме того, журналисты выяснили, что группа хакеров, работающих в Чехии, должна была также сотрудничать с несколькими аналогичными ячейками, действующими в других странах.

Respekt пишет, что целью операции сил безопасности Чехии было вмешательство в местную часть этой структуры. Однако что именно делали члены российской разведсети в Чехии и что должно было стать целью кибератак, неизвестно.

Журнал отмечает, что ранее неоднократно сообщалось о росте числа россиян, получивших гражданство Чехии «при невыясненных обстоятельствах». По данным на конец 2018 года, в Чехии проживало более 38 тыс. граждан России, а гражданство Чехии с 1993 года получили 4764 россиянина.

В связи с этим член Совета правительства Чешской Республики по вопросам национальных меньшинств Алексей Келин намерен поднять на ближайшем заседании вопрос о возможности ужесточения критериев предоставления гражданства иностранцам. «Как мы видимо, это (предоставление гражданства. — Прим.) может представлять угрозу безопасности страны», — заявил Келин в разговоре с журналом.