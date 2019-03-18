Леонид Судаленко: Позиция Марины Тарасенко вызывает уважение 1 18.03.2019, 23:47

Мария Тарасенко

Фото: facebook

Записанная в «тунеядцы» домохозяйка показала, что она - не население на этой территории, а гражданка своей страны.

Чиновники были правы, когда записали домохозяйку в «тунеядцы». Так постановил суд Железнодорожного района Гомеля, который отказал гомельчанке в компенсации от «комиссии», передает «Белсат».

Достоинство не задел. Судья Илья Свиридов не удовлетворил жалобы Марии Тарасенко на чиновников, которые назвали домохозяйку «тунеядкой».

«Сам факт разглашения того, что меня упрекнули в том, что я не работаю, поэтому мне повышается коммуналка в несколько раз, подогрев воды, это уже моральные страдания», - говорит Мария Тарасенко.

Суд определил, что назначенцы разговаривали с женщиной вежливо, а потому иск на 1000 рублей компенсации не может быть удовлетворен.

«Как минимум, позиция Марии Тарасенко вызывает уважение. Она пришла показать, что она - не население на этой территории, а гражданка своей страны», - отмечает Леонид Судаленко, правовой инспектор независимого профсоюза РЭП.

Впрочем, приговор обжалуют в высших инстанциях. И юридическое основание вправду велико.

Конституция Республики Беларусь, статья 41. Государство создает условия для занятости населения, а принудительный труд запрещается. Есть там еще и слова о государственной помощи по безработице. Ни о каком разделение людей на задействованных или не задействованных в экономике и подавно о наказании за отсутствие работы - не ведется.

Но, несмотря на очевидную спорность Конституции, правозащитники до сих пор в поисках ответа: возможно ли вообще в этой системе защитить свои элементарные права?

«Сегодня мы, юристы, не можем ответить. Ведь сам декрет - он настолько нелепо сделан с юридической точки зрения. То, что мы предлагали обжаловать действия должностных лиц в суде, видите, ничего не дало», - говорит Олег Волчек, руководитель правозащитной организации« Правовая помощь населению».

«Борьба в суде Марии Тарасенко имеет смысл», - считает Андрей Стрижак, ее представитель в суде:

«Придет время, когда будет подведена черта под всеми действиями властей, которые сейчас есть в Беларуси. И всему будет оценка. Мы работаем на перспективу в первую очередь».