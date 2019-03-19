Трамп пожертвовал $100 тысяч министерству безопасности 1 19.03.2019, 8:04

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ФОТО: JIM LO SCALZO / EPA

Президент США заявил об отказе от годовой зарплаты в размере 400 тысяч долларов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен пожертвовать годовую зарплату, которая составляет 400 тысяч долларов, различным ведомствам, сообщает dw.com.

В частности, миллиардер объявил, что передает 100 тысяч долларов министерству внутренней безопасности. В понедельник, 18 марта, Трамп на своей странице в Twitter опубликовал фотографию чека на эту сумму.

"Хотя пресса не любит писать об этом, да мне это и не нужно, я жертвую свою ежегодную президентскую зарплату в $400 тыс. различным ведомствам в течение года. Эти деньги для министерства внутренней безопасности", - говорится в твите Трампа.

While the press doesn’t like writing about it, nor do I need them to, I donate my yearly Presidential salary of $400,000.00 to different agencies throughout the year, this to Homeland Security. If I didn’t do it there would be hell to pay from the FAKE NEWS MEDIA! pic.twitter.com/xqIGUOwh4x — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 марта 2019 г.

Перед вступлением в должность Трамп объявил, что не будет принимать зарплату, переправляя ее на благотворительные цели, в частности, организации, помогающей людям, злоупотребляющим спиртным. Как сообщали американские СМИ, в октябре пожертвовал 100 тысяч долларов управлению по делам малого бизнеса.

Министерство внутренней безопасности ответственно за стену на границе между США и Мексикой, возведение которой Трамп активно продвигает.