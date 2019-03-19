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Трамп пожертвовал $100 тысяч министерству безопасности

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  • 19.03.2019, 8:04
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ФОТО: JIM LO SCALZO / EPA

Президент США заявил об отказе от годовой зарплаты в размере 400 тысяч долларов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен пожертвовать годовую зарплату, которая составляет 400 тысяч долларов, различным ведомствам, сообщает dw.com.

В частности, миллиардер объявил, что передает 100 тысяч долларов министерству внутренней безопасности. В понедельник, 18 марта, Трамп на своей странице в Twitter опубликовал фотографию чека на эту сумму.

"Хотя пресса не любит писать об этом, да мне это и не нужно, я жертвую свою ежегодную президентскую зарплату в $400 тыс. различным ведомствам в течение года. Эти деньги для министерства внутренней безопасности", - говорится в твите Трампа.

Перед вступлением в должность Трамп объявил, что не будет принимать зарплату, переправляя ее на благотворительные цели, в частности, организации, помогающей людям, злоупотребляющим спиртным. Как сообщали американские СМИ, в октябре пожертвовал 100 тысяч долларов управлению по делам малого бизнеса.

Министерство внутренней безопасности ответственно за стену на границе между США и Мексикой, возведение которой Трамп активно продвигает.


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