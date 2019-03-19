«Знакомой пенсионерке насчитали $1000 за свет!» 21 19.03.2019, 8:16

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Архивное фото tut.by

Государственной мафии пора объявить бойкот.

Белорусы, которых по декрету Лукашенко власти записали в «тунеядцы», начали получать жировки с повышенной оплатой за услуги ЖКХ.

В новом варианте квитанции появилась графа с тарифами, якобы обеспечивающими «полное возмещение затрат». Домохозяйка Мария Тарасенко из Гомеля сообщила, что в этом месяце из-за «тунеядских тарифов» ей придется заплатить на 100 рублей больше. А сильнее всего подорожала плата за подогрев воды – в 5,3 раза (с 5,65 рублей в январе по 48,19 в феврале).

Самое удивительное, что вместе с «потяжелевшими» жировками для «тунеядцев» многим «занятым в экономике» белорусам начали приходить квитанции с астрономическими цифрами от ЖКХ. Например, жительница Могилева получила жировку почти на 900 рублей, из которых большая часть – оплата за воду.

Сайту Charter97.org стало известно, что режиссер и общественная активистка Ольга Николайчик также обнаружила у себя в почтовом ящике «сюрприз» от коммунальщиков: несмотря на статус творческого работника, освобождающий от «тунеядских тарифов», владелице дома в Минске насчитали 600 рублей якобы за «вывоз мусора».

Журналисты попросили Ольгу Николайчик прокомментировать ситуацию вокруг необычно больших цифр в жировках белорусов.

- Как так получилось, что ЖКХ прислало вам к оплате квитанцию на 300 долларов?

- Да, я была удивлена и возмущена. Я зарегистрирована в БАЖ, работаю как режиссер и на основании участия в творческих союзах не попадаю под действие декрета о «тунеядцах».

Во-вторых, я живу в частном секторе и коммуналки, кроме воды и электричества, у меня нет. И тут от ЖКХ Первомайского района мне приходит «письмо счастья» о том, что я якобы должна 600 рублей за «вывоз мусора».

Я удивилась: ведь я не заключала с нашим ЖЭС договора о вывозе мусора с моей территории. Я позвонила им и попросила их «раскрыть глаза» и обосновать эти цифры. Мне пообещали, что «разберутся» и – таки разобрались: через некоторое время пришла квитанция на сумму в 648 рублей.

Поэтому я решила просто подавать на них в суд. У них нет договора, на основании которого можно насчитать такие суммы. Думаю, что просто меня, как активистку оппозиции, хотят выселить из моего дома – практически в центре Минска, площадью 85 квадратных метров и с собственным земельным участком. Затем продать мой дом на аукционе, а меня – переселить куда-нибудь в Смолевичи. Ведь не зря Лукашенко недавно говорил о выселении минчан в города-спутники…

- А как вы объясните, что жировки с большими суммами стали приходить не только оппозиционерам или безработным согласно декрету №3, но и простым людям, как говорится – «нигде не замеченным»?

- Знаете, власть просто распоясалась. Рука об руку с властными структурами действует мафия из ЖКХ и пронырливые, неразборчивые в методах застройщики.

Я знаю случаи, куда более вопиющие, чем мой. Моей знакомой пенсионерке насчитали $1000 за свет!

Она живет в частном секторе возле улицы Окрестина. Видно, этот лакомый кусок Минска приглянулся какому-то застройщику. Весь долг за ЖКХ, который скопился на микрорайоне, переписали на некоторых жителей частного сектора. Весь район задолжал за свет, а «крайними» сделали пенсионеров, потому что застройщику нужно, чтобы ему передали землю с нулевым балансом за ЖКУ. Ну разве это не мафия?!

Власти думают, что пенсионеры уже плохо ориентируются в происходящем и не смогут себя защитить. И долг всего района за ЖКХ забирают из их пенсии, удерживая каждый месяц по 40-50% от этих мизерных сумм, которых и так едва хватало на жизнь. Моя знакомая, Анна, решила не сдаваться – и в итоге ее упрятали в «психушку». Вот такими методами они действуют.

При этом – я уверена – важные господа при государственном «корыте», вся эта дроздовская публика, жители элитных коттеджей по соседству с Лукашенко платят коммуналку по льготным тарифам, со скидкой.

Это говорит о том, насколько у нас государство не заботится о гражданах, о простом человеке, белорусском труженике, которого у них еще хватает наглости обзывать «тунеядцем»…

- Кстати, о «тунеядцах». Порядка 500 тысяч человек начинают получать жировки с повышенными тарифами услуги ЖКХ. Что бы вы посоветовали им делать?

- Во-первых, не спешить что-то платить. Пусть власти вначале ответят – почему коммуналка повышенная? На каких основаниях исчисляются тарифы? Где прозрачность? А не платим ли мы и так уже намного больше 100% «экономически обоснованных тарифов»?

Во-вторых, массово подавать в суды. Конечно, суды встанут на сторону властей. Но их надо просто забросать «тунеядскими» исками, устроить обструкцию и паралич этой системе.

В-третьих, опять же – не платить. Но не платить не просто так, а осознанно. Собраться и объявить бойкот этой государственно-коммунальной мафии. Ведь они просто обворовывают граждан. Не только путем начисления коммуналки. Где наше «социальное государство», которым Лукашенко заговаривает зубы уже 25 лет? Где на самом деле бесплатная медицина? Где бесплатное образование, без всяких поборов? Нет ничего. Поэтому выход один – просто не платить. Бойкот.

И люди уже понимают, что с этой властью уже бесполезно вступать в споры. Их просто надо выметать метлой из страны. И история с моим мусором показательна: мне не надо вывозить его, потому что они сами – мусор на обочине истории.

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