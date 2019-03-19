Зеленский пообещал раскрыть топ-5 лиц своей команды после первого тура 21 19.03.2019, 8:34

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Владимир Зеленский

Шоумен признал, что команда для него – «очень сложный вопрос».

Владимир Зеленский, шоумен и кандидат в президенты Украины, пообещал представить ключевую пятерку своей команды после выхода во второй тур президентских выборов.

Об этом он заявил в понедельник, 18 марта, на встрече с представителями ведущих бизнес-ассоциаций в Киеве, сообщает nv.ua со ссылкой на Интерфакс- Украина.

"Мы хотим представить ключевых людей до конца второго тура, если мы туда пройдем. За нос водить людей не будем – мы пятерку назовем. Остальных – там на это будет до президентских полномочий около 2,5 месяцев. Я считаю, нам этого времени хватит, чтобы всех найти", - рассказал Зеленский.

Вместе с тем он отметил: "Людей, которых вы здесь видите [на встрече], я вижу в своей команде. Надеюсь, что и они видят себя".

Среди прочих, во встрече кандидата с бизнес-ассоциациями принимали участие экс-глава Министерства финансов Украины Александр Данилюк, бывший министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус, народный депутат Сергей Лещенко и совладелец Новой Почты Вячеслав Климов.

В то же время, Зеленский признает, что команда – "очень сложный вопрос", и с некоторыми потенциальными кандидатами на ключевые госдолжности не удалось достичь договоренности.

"Вот есть персонаж, я с ним вел переговоры, потому что мы знаем друг друга с момента защиты Краматорского аэропорта в 2014 году – Кривонос Сергей Григорьевич, он защищал. Суперофицер, который сейчас стал замглавы СНБО [замсекретаря СНБО – прим.ред.]. Он – кандидат в президенты, мы с ним встретились, договорились, как оно будет потом – посмотрим, но в секторе обороны ты - №1, я тебя вижу", - рассказал Зеленский.

По словам шоумена, они с Кривоносом договорились, что подпишут меморандум о поддержке после второго тура президентских выборов. "После этого через два дня и похода в Администрацию президента он снялся в пользу Порошенко. Я не знаю, с чем это связано, но я могу просто сказать, что этот человек был на это место", - сообщил Зеленский.

Что касается Службы безопасности Украины, то, по его словам, "надо смотреть на офицеров во вторых и третьих звеньях в службе". "Многие нам пишут, и в онлайн-опросе. Не знаю этого человека, но все хвалят [экс-главу СБУ, кандидата в президенты Игоря] Смешко. Не знаю, никогда не общался, поэтому не могу сделать пока выводов", - пояснил Зеленский.

По его словам, после ознакомления с информацией о потенциальном члене команды нужно провести с ним какое-то время. "Я должен с ним пожить – я не знаю, как можно по-другому людей брать на работу", - резюмировал кандидат в президенты.