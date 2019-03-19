Ушел из жизни режиссер Марлен Хуциев 19.03.2019, 8:47

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Марлен Хуциев

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Режиссеру фильма «Весна на Заречной улице» было 93 года.

Советский и российский режиссер Марлен Хуциев умер на 93-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России.

Хуциев вместе с супругой был госпитализирован накануне Нового года. Ложиться в больницу без жены он отказывался. В субботу, 16 марта, врачи отправили режиссера в реанимацию одной из московских больниц. Его жена Ирина умерла 4 января.

В субботу, 16 марта, его отправили в реанимацию одной из московских больниц.

Марлен Хуциев родился в 1925 году в Тбилиси. Его отец, военный, был расстрелян в период сталинских репрессий. В 1952 году будущий режиссер закончил ВГИК. С 1953 по 1958 он работал на Одесской киностудии, в 1959 году Хуциев перешел на киностудию им. Горького. Позднее он работал на «Мосфильме».

Первый фильм - дипломную короткометражку «Градостроители» - Хуциев снял в 1950 году. В 1956 году вместе с режиссером Феликсом Миронером он поставил фильм «Весна на Заречной улице».

В 1958 году он снял картину «Два Федора», а в 1959 году начал работу над одним из самых известных своих фильмов — «Застава Ильича». Фильм в изначальном варианте раскритиковал Никита Хрущев, после чего картина была частично перемонтирована и вышла в прокат под названием «Мне двадцать лет». Оригинальная версия была показана только в период перестройки.

В последние годы Хуциев работал над фильмом «Невечерняя» («Любимая моя жизнь»), который посвящен Антону Чехову и Льву Толстому. Завершить картину режиссер не успел.

Хуциев — лауреат Государственной премии РФ и обладатель множества наград, в том числе и зарубежных фестивалей. За фильм «Мне двадцать лет» он получил специальный приз Венецианского кинофестиваля. Картина также получила номинацию на «Золотого льва». В 2008 году Хуциев был избран председателем Союза кинематографистов России вместо Никиты Михалкова, однако Минюст признал выборы нелегитимными. После этого на пост председателя союза вернулся Михалков.