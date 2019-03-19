закрыть
19 марта 2019, вторник, 12:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

Лукашенко подписал указ о переселении минчан в Смолевичи

28
  • 19.03.2019, 9:26
  • 4,794
Фото: onliner.by

В городе-спутнике начнут строить экспериментальный дом.

Лукашенко подписал указ №103 «О строительстве жилого дома», которым предусматривается строительство в порядке эксперимента многоквартирного жилого дома в Смолевичах для состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске. Об этом сообщает пресс-служба диктатора

Гражданам, осуществляющим строительство жилых помещений в этом доме, будет предоставлена государственная поддержка, предусмотренная указом от 4 июля 2017 года №240, независимо от даты их постановки на учет нуждающихся.

Направляться на строительство квартир в этом доме будут граждане, изъявившие желание построить жилье в городе-спутнике Смолевичи, на основании их заявлений и при согласии на снятие с учета нуждающихся в Минске.

Снятие с учета нуждающихся в Минске будет производиться после оформления прав на построенное жилье.

Строительство жилого дома будет осуществляться долевым способом. Заказчик строительства — КУП «Управление капитального строительства Миноблисполкома».


популярное за неделю

Мнение

Застряли
Застряли Лилия Шевцова
Свинья не решает
Свинья не решает Николай Статкевич
Интенсивное верчение головой и здоровье
Интенсивное верчение головой и здоровье Валерий Карбалевич
Чтобы остановить Путина, нужно остановить диктаторский режим в Беларуси
Чтобы остановить Путина, нужно остановить диктаторский режим в Беларуси Андрей Санников