Лукашенко подписал указ о переселении минчан в Смолевичи 28 19.03.2019, 9:26

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Фото: onliner.by

В городе-спутнике начнут строить экспериментальный дом.

Лукашенко подписал указ №103 «О строительстве жилого дома», которым предусматривается строительство в порядке эксперимента многоквартирного жилого дома в Смолевичах для состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске. Об этом сообщает пресс-служба диктатора

Гражданам, осуществляющим строительство жилых помещений в этом доме, будет предоставлена государственная поддержка, предусмотренная указом от 4 июля 2017 года №240, независимо от даты их постановки на учет нуждающихся.

Направляться на строительство квартир в этом доме будут граждане, изъявившие желание построить жилье в городе-спутнике Смолевичи, на основании их заявлений и при согласии на снятие с учета нуждающихся в Минске.

Снятие с учета нуждающихся в Минске будет производиться после оформления прав на построенное жилье.

Строительство жилого дома будет осуществляться долевым способом. Заказчик строительства — КУП «Управление капитального строительства Миноблисполкома».