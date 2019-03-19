Гриценко озвучил три своих приоритета на президентский срок 1 19.03.2019, 9:30

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ФОТО C САЙТА ZP.COMMENTS.UA

В случае победы политик намерен уделить особое внимание судам и силовым структурам.

Лидер партии Гражданская позиция и кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко назвал главные приоритеты для главы государства на ближайшие годы, которых намерен придерживаться и он сам в случае победы на выборах.

Об этом политик заявил 18 марта в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

Гриценко убежден, что среди таких приоритетов должны быть гарантия справедливости судебной системы, энергоэффективность и энергонезависимость, а также переориентация деятельности силовых структур.

"Первое – справедливый суд как планка закона, которая защищает каждого, его права, свободы и собственность. Второе – энергетика, энергосбережение, энергоэффективность, чтобы мы не зависели от внешних поставок газа, а это российский газ. У нас достаточно своих ресурсов", - заявил Гриценко.

Третьим приоритетом он назвал силовой блок "в широком плане".

"Силовые структуры не должны быть ориентированы на защиту власти от своего народа. Они должны быть переориентированы на защиту страны, государства и народа от внешнего врага", - считает Гриценко.

Напомним, 1 марта мэр Львова Андрей Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру на пост президента Украины в пользу лидера Гражданской позиции Анатолия Гриценко.

Вслед за Садовым о готовности снять свою кандидатуру в пользу Гриценко заявил кандидат на пост президента от партии Сила людей Дмитрий Гнап.

Первый тур выборов состоится 31 марта 2019 года.