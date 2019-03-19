Белорусам на заметку: кому в Германии платят больше 1 19.03.2019, 9:39

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Немецкий рынок труда – один из лучших в Европе, но в нем надо уметь ориентироваться.

Новость о том, что разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами в Германии остается одним из самых высоких в Европе, разлетелась мгновенно. Федеральное статистическое ведомство Германии опубликовало новые данные. Получилось, что в 2018 году гипотетический герр Мюллер зарабатывал в час в среднем 21,60 евро, в то время как фрау Мюллер - 17,09 евро. Это почти на 21 процент меньше. Другими словами первые 77 дней в году женщина - по сравнению с коллегой-мужчиной работает фактически бесплатно, пишет DW.

Однако не будем торопиться говорить о вопиющей дискриминации женщин в Германии. Ведь оба примера показывают лишь, так сказать, количественную разницу в зарплатах мужчин и женщин (Gender Pay Gap) без учета таких факторов, как уровень образования, опыт работы, сфера деятельности. Это общий средний срез по стране.

Кроме того, женщины чаще, чем мужчины берут отпуск по уходу за ребенком, а позже, выйдя из этого отпуска, работают на неполной ставке. Поэтому "очищенный" показатель разницы в зарплатах учитывает также структурные различия в занятости мужчин и женщин. Под "структурными факторами" статистики также подразумевают то, что женщины чаще заняты на низкооплачиваемых рабочих местах (например, кассирш в супермаркетах) и реже занимают руководящие позиции.

И тогда получается, что разница в зарплатах составляет 6 процентов, - если мы сравниваем, сколько зарабатывают мужчина и женщина на одной позиции, с одинаковым уровнем образования и с похожим опытом работы. Рассчитать данный показатель, учитывая все факторы, оказывающие влияние на эти данные, - сложная задача для статистики. Поэтому такой анализ проводится лишь раз в четыре года. 6 процентов, - таков результат подсчетов в 2014 году, когда впервые удалось вывести показатель, учитывающий все факторы. Кстати, тогда средний показатель "неочищенной" разницы зарплат между герром Мюдллером и фрау Мюллер составил 22 процента.

Как показывают многочисленные исследования, чем выше должность, тем больше разница в зарплатах между мужчинами и женщинами, занимающими эту должность. Наиболее высокая разница, как сообщило в ответ на запрос DW Федеральное статистическое ведомство, - у людей искусства, в шоу-бизнесе, науке, технологической сфере, а также у финансистов, банковских служащих и страховщиков.