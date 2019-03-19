закрыть
19 марта 2019, вторник, 12:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

Джемилев: Путин в своем кругу признает ошибку с оккупацией Крыма

18
  • 19.03.2019, 9:57
  • 5,004
Фото: un.org

Правитель РФ близок к ситуации «политического харакири».

Президент России Владимир Путин в своем кругу уже высказывает сожаление о том, что приказал оккупировать Крым. Об этом со ссылкой на свои источники заявил народный депутат, уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в эфире телеканала Прямой, сообщает liga.net.

По мнению Джемилева, Путин полагал, что мир "проглотит" ситуацию с оккупацией Крыма точно так же, как это произошло в случае с Грузией. Но он ошибся и теперь сожалеет об этом.

Джемилев сказал, что к нему уже обращаются различные спецслужбы с вопросом, как Путин мог бы уйти из Крыма, не потеряв лица. Лидер крымскотатрского народа говорит, что такого пути не существует, а публично признать, что совершил ошибку, Путин не в состоянии.

"Он, кстати, в своем кругу об этом уже и говорит. Это у нас точные сведения... Говорит так, я вам точно скажу. Это проверенные источники. Он говорит: "Мы с Крымом совершили ошибку, но этого мы признавать не будем ". Вот такая вот концепция", - сказал Джемилев, добавив, что для Путина, который создал себе имидж "собирателя русских земель", уйти из Крыма - это политическое харакири.

По мнению Джемилева, вернуть Крым можно только с помощью усиления давления.


популярное за неделю

Мнение

Застряли
Застряли Лилия Шевцова
Свинья не решает
Свинья не решает Николай Статкевич
Интенсивное верчение головой и здоровье
Интенсивное верчение головой и здоровье Валерий Карбалевич
Чтобы остановить Путина, нужно остановить диктаторский режим в Беларуси
Чтобы остановить Путина, нужно остановить диктаторский режим в Беларуси Андрей Санников