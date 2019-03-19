Опрос: Владимир Зеленский - абсолютный лидер на президентских выборах в Украине 19 19.03.2019, 10:59

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Актер является лидером симпатий избирателей почти во всех областях Украины.

За Владимира Зеленского на выборах президента Украины готовы проголосовать 34% украинцев, которые определились со своим выбором. Таковы данные опроса, проведенного в марте Всеукраинской общественной организацией "Передовые правовые инициативы". Актер является лидером симпатий избирателей почти во всех областях Украины, где проводился опрос, пишет kp.ua.

Наибольший показатель поддержки (почти 46%) у него на Днепропетровщине. Более 40% его рейтинг достиг в Сумской, Харьковской, Запорожской областях, немного меньше 40% – на Одесчине, Николаевщине, Ровенщине, Кировоградщине, Закарпатье, Черниговщине и Херсонщине.В то же время Петра Порошенко в целом поддерживают 14,22%, Юлию Тимошенко – 12,9%, Юрия Бойко – 11,1% опрошенных. Остальные кандидаты набирают менее 7%.

"Полученные данные о поддержке избирателями показывают дальнейший рост рейтинга Владимира Зеленского, который имеет уверенные шансы выхода во второй тур президентских выборов", – говорится в комментарии к результатам исследования. В то же время,социологи отметили, что рейтинги Петра Порошенко и Юлии Тимошенко уменьшились.

Во втором туре Зеленский набирает около 70% в паре с кем-либо из соперников (среди тех, кто определился).

Готовность принять участие в голосовании высказали почти 82% опрошенных. В то же время около 40% респондентов заявили, что знают о подкупе избирателей в своем районе, в 55% случаев он был в пользу Петра Порошенко.

Опрос проводили 16-17 марта 6 тыс. 835 интервьюеров, было опрошено 164 590 респондентов по всей территории Украины (кроме АР Крым и отдельных территорий Луганской и Донецкой областей, которые временно не контролируются Украиной). Выборка – с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения Украины старше 18 лет. Исследование проведено по методике больших чисел путем интервьюирования face-to-face и телефонного опроса, в режиме онлайн через мобильные приложения. Погрешность репрезентативности (выборки) не превышает 1,5%.