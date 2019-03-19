Разведка США представила проект бюджета на $86 миллиардов 1 19.03.2019, 11:28

Увеличение расходов объясняется смещением акцентов на конкуренцию с Россией и Китаем.

Расходы американской разведки могут вырасти почти до 86 миллиардов долларов.

Шестипроцентный рост отражает предлагаемое администрацией Дональда Трампа увеличение расходов на оборону и национальную безопасность, а также заострение внимания на угрозы со стороны России и Китая, сообщает «Голос Америки».

Директор национальной разведки Дэн Коутс обнародовал проект общего бюджета американских разведывательных ведомств, а Пентагон опубликовал свои предполагаемые расходы на разведку на следующий финансовый год, который начинается в октябре.

Бюджет охватывает самые разные направления расходов, включая спутники-шпионы, кибероружие и сеть зарубежных шпионов и информаторов ЦРУ.

При этом ни администрация, ни Конгресс не публикуют детали так называемого «черного» бюджета, который засекречен.

Бюджет предусматривает выделение 62,8 миллиарда долларов на национальную разведывательную программу, которую курирует директор национальной разведки, и 22,95 миллиарда долларов на программу военной разведки Пентагона.

Хотя детали бюджета являются секретными, в целом изменения в расходах объясняются увеличением затрат из-за смещения фокуса с борьбы с терроризмом на шпионаж и борьбу с киберугрозами со стороны других стран.

Это первый проект бюджета разведывательных ведомств, составленный с учетом новых стратегий национальной безопасности и национальной разведки. В этих документах описываются вызовы со стороны Китая и России и утверждается, что США вступили с ними в новую конкуренцию великих держав.

Как утверждают бывшие и нынешние чиновники, и общий бюджет Пентагона, и засекреченный бюджет разведки предполагают увеличение расходов на потенциал, необходимый для конкуренции с Россией и Китаем, в частности, на кибероперации.

По словам этих источников, противодействие потенциалу, которым располагают Китай и Россия, – более сложное и затратное дело, чем борьба с терроризмом. Поэтому смещение фокуса разведведомств на так называемую конкуренцию великих держав с Москвой и Пекином требует больше ресурсов, говорят бывшие чиновники.

Как и все бюджетные предложения администрации, финансирование разведслужб должно быть одобрено Конгрессом.

Общий бюджет разведки начал сокращаться в 2011 году, когда американские войска покинули Ирак, и расходы на тактическую военную разведку снизились.

Бюджет разведки, который курирует Коутс, начал сокращаться в 2012 году, но с 2016 года вновь растет. Расходы на военную разведку начали расти в 2018 году одновременно с новыми инвестициями администрации Дональда Трампа в бюджет Пентагона.