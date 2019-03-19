Сталин в Крайстчерче Дмитрий Быков, «Собеседник»

19.03.2019, 11:39

1,256

Дмитрий Быков

Как глубоко еще провалятся россияне?

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть утвердил решение об установке бюста Иосифа Сталина. Памятник откроют к Дню Победы.

После новозеландского теракта в городе Крайстчерче, жертвами которого оказались 49 человек, многие в России высказались в том смысле, что война есть война и мусульмане должны быть готовы отвечать за своих экстремистов. Если сегодня обстреливают Тель-Авив, завтра могут расстрелять мирных молящихся в мечети. Если Европу заселяют беженцы, пусть они знают, что в ответ начнут стрелять неонацисты. Если кто-то призывает к толерантности, то в ответ кто-то может ответить действием. Ну и так далее, в обычном сегодняшнем духе: невинных жертв, конечно, жаль, но идет война, пора привыкать и не прятаться от фронтовых сводок.

Мне все это глубоко отвратительно, и я не понимаю, откуда это взялось. Хотя на самом деле отлично понимаю: Шевчук не зря предсказал недавно, что скоро начнут преследовать за пропаганду мира. Если телевизор и пресса пять лет – да больше, чего там – зомбируют население разговорами о войне, которая уже идет и вообще является нормальным состоянием нации, – чего мы ждем, собственно? Больше того: тут в Новосибирске решили установить памятник Сталину. Пусть не памятник, а бюст. Пусть не в центре, не на площади, а во дворе обкома КПРФ в Октябрьском районе. Но все-таки памятник – после того, как в 1956 году все монументы ему были снесены, оставлен один в порядке исключения на родине вождя, в городе Гори. Это что же, мы провалились глубже пятьдесят шестого?

Да, и по некоторым оценкам – глубже 1861-го. Удивляться ли, что некоторые у нас одобряют стрельбу по безоружным в мечети, если целая мэрия Новосибирска во главе с коммунистом Локтем одобряет установку памятника человеку, при котором главным состоянием страны стал страх, при котором негласным лозунгом всех свершений было «Бабы новых нарожают», при котором ты становился либо предателем, либо соучастником и другого выбора не было? Что лучше – одобрять террориста, как сделали даже некоторые официальные пропагандисты, или через 63 года после ХХ съезда реабилитировать диктатора, после тридцати лет правления которого страна так и не оправилась? Кто аморальнее – сегодняшние идеологи русского национализма, пять лет подряд требующие дойти до Киева, или новые сталинисты, для которых любые жертвы хороши? Помнится, до апологии Брейвика, убившего в 2011 году 77 человек, все-таки никто не доходил.

И не надо говорить, что западный мир сошел с ума, если в нем на экспансию ислама отвечают стрельбой по мечетям. Поверьте, реабилитация диктатуры ничем не моральней стрельбы по мечетям или экспансии ислама. Если это пока не так заметно, не обольщайтесь.

Дмитрий Быков, «Собеседник»