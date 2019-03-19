Как система образования «разобралась с виновными» в трагедии в Столбцах 9 19.03.2019, 11:45

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Фото: Наталья Федосенко / ТАСС

Учителя и психологи стали крайними.

После трагедии в Столбцах общественность определила ряд виновных в чрезвычайном происшествии. Система образования «оперативно отреагировала» на обвинения, передает «Радыё Свабода».

Виновными называли:

- интернет;

- родителей;

- подростков, у которых «непонятно что в голове»;

- социально-педагогические и психологические службы (СППС), школьных психологов.

С интернетом разобрались - в школах запретили мобильные

С марта новые правила начали действовать в Гродненской гимназии имени Евфимия Карского. У детей перед уроком забирают телефоны, позволяя пользоваться ими только на переменах.

«Наказали» и родителей - ограничили доступ в школы

В ряде учебных заведений ограничили доступ родителей в школы. В школе № 25 Гомеля для родителей заказали пропуски. В гимназии № 56 электронная система пропусков была введена еще раньше. В других школах установили турникеты или просто не пускают родителей в здание.

Среди подростков будут определять «экстремистов» по одежде, обуви и прическам

После трагедии в Столбцах по школам разослали инструкцию, как среди учеников выявлять «экстремистов». Документ был утвержден на заседании комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского облисполкома.

Согласно документу, учителя должны обращать внимание на внешний вид подростков, которые могут принадлежать к группировкам. Определять принадлежность подростков к неформальным группировкам предлагается по одежде, обуви, прическам, нашивкам.

Социально-педагогическим и психологическим службам приказали создавать позитивный имидж

Чиновница от образования в комментарии СМИ говорила, что «крайними за Столбцы сделают учителей, психологов и завуча».

В школах после трагедии в Столбцах проходили проверки и анализ работы СППС. Как на это отреагировали отделы образования? Читатель поделился приказом начальника одного из районных отделов образования. Называется документ «О принятии мер».

«С целью создания позитивного имиджа специалиста социально-педагогической службы учреждения образования, повышения эффективности работы СППС и взаимодействия с родительской общественностью, учащимися приказываю:

- Обеспечить до 1 апреля деятельность групп в Viber для специалистов СППС учреждений образования, назначив администраторами опытных педагогов-психологов.

- Продолжить работу по представлению услуг онлайн-консультирования для учащихся и их законных представителей, в том числе через сайты социально-психологических центров, в малых группах с обязательным привлечением к данному виду деятельности молодых специалистов СППС.

- Проработать вопрос создания при каждом учреждении образования виртуальных родительских (семейных) клубов.

- До 1 мая - провести неделю презентации работы специалистов СППС, обеспечив освещение мероприятий в средствах массовой информации.

- Принять меры по оформлению кабинетов педагогов-психологов, провести районные конкурсы на лучший кабинет (до 1 июня)».

Минобразования молчит

Журналисты обратились в Министерство образования, чтобы получить официальный перечень мер и выводов, сделанных после трагедии в Столбцах. На момент публикации ответа они не получили.

Напомним, 11 февраля в Столбцах ученик 10-го класса Вадим пришел в школу, нанёс смертельные ранения учительнице истории и двум одноклассникам. В соседнем кабинете мальчик напал на ученика 11-го класса. От полученных ран школьник скончался.