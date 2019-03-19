Переломный момент: кто вырывается вперед в президентской гонке в Украине 5 19.03.2019, 11:55

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Основных претендентов на победу четверо.

До президентских выборов в Украине осталось совсем ничего — уже 31 марта украинцы проголосуют за будущего главу государства. Правда, по данным всех социологических служб, второго тура избежать не удастся, поэтому на избирательные участки придется прийти и 21 апреля, пишет OBOZREVATEL.

Сейчас же кандидаты в президенты борются за выход именно во второй тур — основных претендентов четверо. При этом разница в цифрах между разными соцопросами очевидна — исследования проводятся не синхронно, а на обработку данных требуется определенное время.

Лидирует пока Владимир Зеленский, но настоящей сенсацией гонки может стать Анатолий Гриценко — благодаря объединению с другими кандидатами. Ключевой момент — прирост рейтинга политика еще полностью не нашел отражения в последних соцопросах.

Кандидат Владимир Зеленский сохраняет лидерство в предвыборных рейтингах. Но вырывается вперед и Анатолий Гриценко. У него есть реальные шансы на второй тур. Главное в его ситуации — максимально сконцентрировать вокруг себя демократические силы.

Прирост поддержки Гриценко еще полностью не нашел отражения в последних соцопросах.

Нынешние социологические исследования проводятся не синхронно, а на обработку данных требуется определенное время. Нельзя забывать и о доле манипуляции в рейтингах. Этими факторами и объясняется разница в цифрах.

Гриценко может попасть во второй тур

Настоящей сенсацией первого тура может стать Анатолий Гриценко. Лидер «Гражданской позиции» имеет все шансы на второй тур выборов. Социологи позитивно отреагировали на новость о снятии кандидатуры Андрея Садового в пользу Гриценко, отметив, что объединение может дать «каскадный эффект».

«Когда мы проводили исследование, выяснили, что значительная часть электората Садового должна перейти к Гриценко. По крайней мере, так должно произойти в идеале. Ну а дальше будем смотреть, ведь процесс объединения только начался... Это интересное начало, но будет ли на практике так же, как и в теории, пока сказать сложно», — рассказал OBOZREVATEL социолог Дмитрий Дмитрук.

По мнению же директора социологической службы «Центра Разумкова» Андрея Быченко, массовая поддержка менее рейтинговых кандидатов может дать шанс Анатолию Гриценко укрепить позиции.

«Не исключено, что объединение может повлиять на тех избирателей, которые еще не определились. Таких людей много. В этом случае у Анатолия Гриценко есть шансы попасть во второй тур...» — подчеркнул в беседе с нами социолог.

Действительно, крайний рейтинг компании «Active Group» свидетельствует об улучшении ситуации для Гриценко. Его поддерживают 12% украинцев. К сравнению, за Тимошенко — 15,1%, за Порошенко — 17,5%. Еще более оптимистичные прогнозы для Гриценко дают и другие опросы. Например, Центр социального инжиниринга РАНД прочит лидеру демократических сил 15,1%.

В этом контексте важно понимать — нынешние социологические исследования проводятся не синхронно, а также де-факто во время объединительного процесса. То есть избиратели на момент опроса могли быть еще не в курсе происходящего. К тому же, на обработку данных требуется определенное время. Нельзя забывать и о доле манипуляции в рейтингах.

Именно этими факторами объясняется разница в цифрах. То есть прирост поддержки Гриценко еще полностью не нашел отражения в последних соцопросах.

Сейчас политику важно консолидировать «демократический электорат» вокруг себя. С одной стороны, в его пользу отказались от участия в гонке кандидаты Дмитрий Добродомов и Дмитрий Гнап.

С другой — ему важно заручиться поддержкой и других демократических политиков, к примеру, Святослава Вакарчука. Именно в таком случае у него есть реальные шансы на попадание во второй тур.

Зеленский в лидерах, Порошенко и Тимошенко наравне

Пока Владимир Зеленский является безоговорочным лидером президентской гонки. Все социологические группы дают ему первое место в рейтингах. Опрос группы «Социс», опубликованный 13 марта, дает Зеленскому 21,5%. Еще более ошеломляющие цифры приводит опрос от Active Group — 32,9%.

Социологическая группа «Рейтинг» в феврале также провела свой опрос, Зеленский получил 21,6% голосов. Во многом высокий рейтинг лидера «Квартала 95» объясняется креативностью его компании, широкой поддержкой протестного электората, отсутствием коррупционных скандалов и новизной Зеленского именно как политика.

Второе и третье место с переменным успехом разделяют действующий президент Петр Порошенко и глава партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко. Разница в поддержке украинцев между двумя кандидатами равна статистической ошибки. Все тот же «Социс» дает Порошенко 15,1%, а Тимошенко — 11,4%.

Февральское исследование группы «Рейтинг» дает Тимошенко 14,95, а Порошенко — 14,4%. Интересно, как на мнение украинцев повлияют недавние расследования журналистов касательно коррупции в украинской армии, а также непрозрачного финансирования кампаний отдельных кандидатов. В этой ситуации скандал вокруг семьи Гладковских бьет по действующему президенту, а непрозрачное финансирование по Юлии Тимошенко.