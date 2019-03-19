33 коровы, 280 хомяков и леопард: каких животных не пускали из Беларуси в РФ и что с ними стало 19.03.2019, 12:13

Судьба животных на границе зависит от конкретной ситуации, на это влияют несколько факторов.

12 марта российский Россельхознадзор остановил на границе, а после сжег 640 килограммов сверчков из Беларуси. Также останавливали коров, лошадей и даже леопарда. А в Беларуси на границе задерживали 440 попугаев, двух питонов и 32 ящерицы. «Радыё Свабода» посмотрело, которых животных не пускают через границу и что с ними происходит дальше.

Сверчки и угри

12 марта российское таможня пресекла груз из 640 килограммами замороженных сверчков (ими кормят некоторых животных). Груз из сверчками, по информации таможни и Россельхознадзора, не имел никаких документов. Товар посчитали опасным и сожгли на заводе утилизации биологических отходов в РФ.

Кролики и хомяки

В феврале на границе с Россией пограничники остановили автобус, в котором было 280 хомяков и 30 кроликов. Их перевозили без сопроводительных документов и справок о клиническом здоровье, автобус не был оборудован для перевоза животного. В результате всех зверей вернули в Беларусь.

Угри

Белорусскую молочную и мясную продукцию нередко останавливают на границе с Россией, а то и вовсе запрещают поставки из некоторых предприятий. Но бывает, что из Беларуси в виде продукции едет экзотический груз, который также не проходит проверки.

В этом году в январе из Беларуси в Россию не пустили 20 тонн замороженного угря из Китая. Груз вернули в Беларусь той компании, которая его направляла в Россию.

Стадо коров, табун лошадей

Табун из 12 лошадей везли из Беларуси в Россию осенью 2017 года. Проверка Россельхознадзора обнаружила, что документы на животное были заполнены с нарушениями. Поэтому лошадей вернули назад в Беларусь.

33 коровы развернули на границе России в октябре 2016 года. Как сообщает Россельхознадзор, перевозчик имел ветеринарный сертификат от белорусской ветеринарной службы. Но номера на ушных бирках коров не совпали с номерами в сертификате, поэтому коров вернули назад в Беларусь под наблюдением ветеринарных органов белорусской стороны.

Всего коров и телят на границе с Россией не пропускали за 5 лет несколько раз. Во всех случаях их возвращали обратно в Беларусь.

Леопард-нелегал

В январе 2013 года дорожная полиция России остановила микроавтобус с необычным грузом, следовавший из Беларуси. Трое мужчин перевозили через границу леопарда. Один из них назвался цирковом дрессировщиком, но он имел устаревшие документы на хищное животное. Дрессировщик объяснил, что животное живет в его квартире в Москве, с ним он ездит на гастроли, а теперь возвращается с гастролей в Бресте.

Микроавтобус вместе с хищником был арестован. В таком случае на сбор всех необходимых документов дается 5 дней. Леопарда держали пять суток в специальном помещении на границе, за ним следил специалист. Через 5 дней дрессировщик привез необходимые документы и забрал животное, уточнили позже смоленские журналисты.

«Скот могут даже уничтожить»

В «Россельхознадзоре», куда обратились журналисты, объяснили, что судьба животных на границе зависит от конкретной ситуации, на это влияют несколько факторов.

«Мы обычно смотрим, есть ли хозяин. Если да, то он имеет возможность вернуть этот груз обратно. Бывают, правда, случаи, когда такой живой груз могут уничтожить, если никаких документов на него нет, нет хозяина», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Конкретных случаев, когда животное, ехавшее через границу нелегально, уничтожали, в ведомстве не вспомнили.

А что с животными-нелегалами в Беларуси?

Скот, который перевозят через границу без документов, время от времени останавливают и в Беларуси. Например, в феврале 2016 года на Мозырской таможни остановили машину, где было 440 попугаев различных пород. Водитель не имел никаких документов на птиц. Позже с попугаями случилась почти детективная история: их поместили в карантин, после передали на хранение водителю, который их вез из Украины. Но через некоторое время он сообщил, что попугаи просто улетели. 440 птиц так и не нашли.

Уничтожить животное без необходимых документов могут и в Беларуси. Например, так сделали в 2008 году, когда на границе задержали 6 клеток, где было 227 попугаев. Их усыпили, а потом сожгли из-за угрозы птичьего гриппа. Этот поступок тогда осудили все экологические организации Беларуси.

Белорусскую границу регулярно переходят с украинской стороны коровы- «нелегалы». Летом прошлого года границу перешел стадо из 170 коров. Скот вернули обратно украинской стороне.

Летом 2016 года на белорусской границе задержали легковую машину, водитель которой перевозил в носках 32 ящерицы (из них 12 игуан) и 2 питонов. Никаких документов хозяин не имел. Животных забрали и передали в зоопарки Минска и Гродно.