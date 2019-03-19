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Британия договорилась о торговле с Исландией и Норвегией после Brexit

  • 19.03.2019, 12:15

Лондон стремится обновить около 40 двусторонних торговых соглашений ЕС перед выходом из блока.

Великобритания договорилась с Исландией и Норвегией о том, что торговые отношения между странами останутся неизменными в случае ее выхода из ЕС без соглашения.

Об этом заявил британский министр торговли Лиам Фокс, сообщает Reuters (перевод – eurointegration.com.ua).

"Мы только что достигли договоренности с Исландией и Норвегией, чтобы обеспечить постоянный доступ для британского бизнеса в Европейское экономическое пространство, если мы покинем ЕС без соглашения", - сказал Фокс.

Соглашение было парафировано и после окончательной юридической проверки будет официально подписано на следующей неделе.

Продолжение торговли с другим членом Европейской экономической зоны Лихтенштейном и Швейцарией, которая не является членом ЕС или ЕЭЗ, но является частью единого рынка ЕС, охватывается соглашением, которое уже подписано в феврале.

Великобритания стремится обновить около 40 двусторонних торговых соглашений ЕС перед выходом из блока. Если страна покинет ЕС без соглашения, действующие двусторонние торговые соглашения прекратятся.


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