The Economist назвал самые дорогие и дешевые города мира 19.03.2019, 12:34

Первую позицию по дороговизне разделили три города.

Исследовательское подразделение журнала The Economist опубликовало исследование, посвященное стоимости жизни в крупнейших мегаполисах. Статус самого дорогого города планеты разделили Сингапур, Гонконг и Париж, сообщает rbc.ru.

В прошлом году Сингапур был единоличным лидером. Париж поднялся в рейтинге на одну строчку, Гонконг — на шесть. Вслед за ними идут швейцарские Цюрих и Женева, японская Осака и южнокорейский Сеул. Седьмое место в топ-10 самых дорогих городов занял Нью-Йорк, замыкают десятку Тель-Авив и Лос-Анджелес.

Исследование составлено на основе замера и сравнения цен в различных категориях товаров и услуг. Средняя стоимость килограмма хлеба в Нью-Йорке составляет $8,33, в Сеуле — $15,59. Самое дорогое пиво — в Нью-Йорке; стоимость одной бутылки объемом 330 мл — $3,33. Первое место Нью-Йорк занимает и по стоимости стрижки: цена на женскую стрижку в среднем составляет $210.

The Economist измеряет дороговизну жизни в городах в процентах от стоимости жизни в Нью-Йорке, принимаемого за 100%. В Сингапуре, Париже и Гонконге показатель составляет 107%. Средний показатель на основе изучения 100 городов, включенных в исследование — 69%. Как отмечают авторы доклада, с 2017 года стоимость проживания снизилась: в 2017 году средний показатель был на уровне 73%, пять лет назад — 82%.

Стоимость проживания в различных регионах планеты складывается из различных затрат. Так, в европейских городах особенно дорогой оказывается недвижимость.

Самыми дешевыми мегаполисами мира, по данным The Economist, стали Каракас, Дамаск, Ташкент и Алма-Ата.

В августе 2018 года The Economist опубликовал новый рейтинг самых комфортных для проживания мегаполисов мира. Первые места в списке заняли Вена, Мельбурн и Осака.