«Черное» десятилетие белорусской науки 2 19.03.2019, 14:44

1,310

Расходы на исследования в Беларуси резко упали.

Расходы на исследования и разработки посчитали авторы исследования «Реформирование сектора R&D в Беларуси: основные направления» и сами удивились, пишет «Завтра твоей страны».

«Как-то сам не ожидал, что настолько. 2008-2017 годы — настоящее «черное» десятилетие белорусской науки», — пишет на своей страничке в Фейсбуке директор Института политических исследований «Палітычныя сфера» Андрей Казакевич.

В 2017 году расходы на R&D (исследования и разработки) составили 319 млн. долларов, это на 30% меньше, чем десять лет назад (2008), в 2016 даже на 48%!

«Если взять за основу 2008 год, то общие потери сектора R&D за десять лет более 700 млн долларов. (то есть 4-5 средних годовых расходов 2013-2017 годов)», — приводит данные политолог.

С бюджетными деньгами ситуация похожая. В 2017 году на исследования было выделено 113 млн. долларов, что составляет только 56% к 2008 году. В 2016-м было вообще 44%.

«Общее недофинансирование по сравнению с «докризисным» 2008 за последние десять лет более 500 млн долларов (тоже около 5 средних годовых расходов)», — пишет Андрей Казакевич.