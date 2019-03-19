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В Латвии хотят запретить cоветскую форму

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  • 19.03.2019, 12:48

В Сейме предложили запретить на общественных мероприятиях носить форму тоталитарных режимов.

Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на Райвиса Зелтитса, генерального секретаря ВЛ-ТБ/ДННЛ (национал-консервативная партия Объединение "Отечеству и свободе/ДННЛ". - Ред.), которая инициировала предложение.

Автор поправок к закону "О собраниях, шествиях и пикетах" Эдвинс Шноре предлагает запретить униформу тоталитарных режимов на любых общественных мероприятиях. Речь идет как о форме Красной Армии и НКВД, так и о форме нацистской Германии. За нарушение закона предусмотрен штраф – 700 евро.

Если Сейм поддержит эти поправки, то пенсионеры не смогут 9 мая приходить к памятнику Освободителям в своей военной форме. Шноре указал, что "люди, одетые в форменную одежду Красной Армии и НКВД, совершали преступления против граждан Латвии, в том числе геноцид, депортации и убийства". Именно поэтому использование этой формы недопустимо на общественных мероприятиях.

Шноре сказал, что во вторник состоится второе чтение в комиссии Сейма по правам человека и общественным делам. Он рассчитывает, что законопроект будет одобрен в апреле и вступит в силу до 9 мая.


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