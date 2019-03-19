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NEXTA: Я бы предложил встречать «первое лицо» с хорошей дозой галоперидола

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  • 19.03.2019, 12:55
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Блогер опубликовал документы, в которых чиновников призывают «нестандартно» встречать Лукашенко.

Блогер NEXTA опубликовал в своем Telegram-канале документы, в которых премьер-министр Сергей Румас призвал искать "творческие и нестандартные формы" для встречи Лукашенко:

"Cкучные визиты Лукашенко в унылые больницы уже надоели даже премьеру Румасу. И он попросил проводить их как-нибудь более креативно. Теперь лучшие мыслители страны будут думать, как это реализовать...

Какие "творческие и нестандартные формы" изыщут чиновники от нищей государственной медицины - пока неизвестно, но лично я б предложил встречать "первое лицо" в учреждениях здравоохранения с красно-зеленой смирительной рубашкой и хорошей дозой галоперидола. И творчески, и нестандартно, и для страны полезно. Главное - потом из учреждения здравоохранения ни в коем случае не выпускать", - пишет блогер NEXTA.


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