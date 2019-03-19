Тимошенко может пойти на сотрудничество с рядом кандидатов в президенты Украины 4 19.03.2019, 13:05

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Юлия Тимошенко

Фото: Facebook

Лидер партии «Батькивщина» готовит меморандум.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая претендует на президентский пост, может заключить меморандум о сотрудничестве с другими кандидатами, передает Интерфакс-Украина со ссылкой на информированный источник.

При этом, с кем именно она планирует договариваться, пока не известно.

Сейчас Тимошенко уже договорилась о сотрудничестве с лидером партии Основа Сергеем Тарутой, однако, по словам лидера "Батькивщины", она не знает, кто еще кроме него может пойти на такой шаг.

"Тарута сам вышел с инициативой, сам предложил. Он сказал, что это объединение реально позволит побеждать здравому смыслу и побеждать правильным командам. Я не знаю, кто еще из кандидатов в президенты способен выйти и такое предложить", - заявила Тимошенко.