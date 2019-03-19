Топ-10 новых достопримечательностей из всемирного наследия ЮНЕСКО 19.03.2019, 13:29

Чудеса планеты, которые лучше увидеть своими глазами.

В рамках ежегодной сессии Межправительственного комитета по охране всемирного культурного и природного наследия, которая завершилась в Дохе, список мировых достопримечательностей был пополнен рядом значимых объектов. Членами комитета были рассмотрены кандидаты в 38 номинациях в 40 странах мира, пишет bigpicture.ru.

Так, был отмечен Болгарский историко-археологический комплекс, расположенный на территории России, Национальный парк Мареша — Бейт-Гуврин в Иудейской долине в Израиле и т.д.

10. Иран. Систан и Белуджистан. Город бронзового века Шахри-Сухте. (Rasool abbasi17)

9. Южная Корея. Намхансан. Парк Намхансансон, расположенный на высоте 480 м над уровнем моря. Здесь находятся крепостные укрепления и храмы 17 века. (Wikimedia)

9. Южная Корея. Намхансан. Парк Намхансансон. (Edward N. Johnson)

8. Турция. Деревня Джумалыкызык, отражающая характеристики Османской архитектуры. (Fatih KIRCALI)

7. Турция. Город Бурса — первая столица Османского государства. На фото: мечеть. (Kai Y Wong)

6. Ирак. Цитадель в Эрбиле. (Wikimedia)

5. Франция. Вальон-Пон-д’Арк. Пещера Шове с доисторическими настенными рисунками. (Wikimedia)

4. Турция. Бергама. Античный город Пергам, основанный в XII в. до н.э. На фото: театр. (Wikimedia)

4. Турция. Бергама. Античный город Пергам, основанный в XII в. до н.э. На фото: руины храма Траяна. (Ken and Nyetta)

3. Ботсвана. Болото Окаванго, являющееся самой большой внутренней дельтой Земли, не имея стока в океан. На фото: стадо личи. (Wikimedia)

2. Израиль. Национальный парк Мареша — Бейт-Гуврин в Иудейской долине, который включает в себя комплекс пещер Нижней Иудеи и развалины античных городов Мареша и Бейт-Гуврин. (Adi Faran)

1. Россия. Болгар. Болгарский историко-археологический комплекс. (Makhmutov R.Z. / UNESCO)