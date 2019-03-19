Видеофакт: Водители отодвинули ограждение и «разрулили» пробку в центре Минска 4 19.03.2019, 13:52

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В какой-то момент несколько человек решили проявить инициативу.

В центре Минска, на улицах Богдановича и Янки Купалы, изменена организация дорожного движения, ведется реконструкция. При этом трафик здесь всегда интенсивный, и любое мелкое ДТП в час пик грозит образованием серьезного затора, пишет onliner.by.

Вчера вечером как раз возникла такая проблема. Внезапно водители проявили инициативу и самостоятельно стали «разруливать» ситуацию.

Что за реконструкция

В связи с расширением проезжей части улицы Максима Богдановича закрыто движение всех видов транспорта по улице Янки Купалы от улицы Максима Богдановича до улицы Куйбышева. Введено ограничение движения транспорта по улице Максима Богдановича на участке от моста через реку Свислочь до улицы Архитектора Заборского с организацией движения транспорта по одной полосе движения в каждом направлении. Ориентировочный срок окончания работ — май этого года.

Что пошло не так

Вчера, 18 марта, примерно в 19:00, то есть в самый час пик, на улице Максима Богдановича в районе моста через Свислочь случилось мелкое ДТП. По предварительной информации, никто не пострадал. Водители вызвали ГАИ. Начал образовываться затор. Шло время. Водители разворачивались, чтобы искать объездной маршрут. У кого была такая возможность — те шли пешком.

Инициатива водителей

В какой-то момент несколько человек решили проявить инициативу. Дорожные блоки отодвинули в сторону, таким образом появилась дополнительная полоса, по которой стал двигаться транспортный поток. Молодой человек, взяв в руки знак аварийной остановки, стал импровизировать, регулируя движение.

Затем на место ДТП прибыли сотрудники ГАИ. Они увели посторонних с проезжей части и занялись оформлением происшествия.

Старший инспектор ГАИ Центрального района Анастасия Редько в первую очередь сообщила обстоятельства ДТП, которое и привело к образованию затора.

— Дорожно-транспортное происшествие случилось примерно в 18:45. Водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet, двигался по улице Богдановича со стороны улицы Немиги в направлении улицы Янки Купалы. В результате несоблюдения безопасной дистанции он совершил столкновение с автомобилем Skoda. Никто не пострадал, автомобили получили минимальные повреждения. Однако из-за того, что Skoda оформлена на юридическое лицо, водители не оформили так называемый европротокол, — сообщили в Госавтоинспекции.

Теперь об инициативе водителей. В ГАИ призвали всех участников дорожного движения в первую очередь думать о собственной безопасности.

— По Правилам дорожного движения запрещен выход на проезжую часть вне специально отведенных для этого мест. Если водители по какой-то причине вынуждены выйти на дорогу, рекомендуется использовать жилеты повышенной видимости. И необходимо предпринять все меры по обеспечению собственной безопасности. Выход посторонних лиц на проезжую часть запрещен, — напомнили в Госавтоинспекции.

По информации ГАИ, молодой человек, осуществлявший регулирование, — пешеход, не имевший отношения к ДТП и сложившейся дорожной ситуации.

— Кроме того, мы напоминаем водителям о необходимости соблюдать безопасную дистанцию, особенно при движении в плотном потоке, — добавила Анастасия Редько.

В каких ситуациях проблему может решить европротокол

Для того чтобы использовать европротокол, необходимо соблюсти определенные условия, в числе которых:

участие в ДТП не более двух автомобилей;

при ДТП не был нанесен ущерб другому имуществу (кроме участвовавших в нем автомобилей);

в ДТП нет погибших и пострадавших;

наличие у водителей прав на управление транспортными средствами соответствующей категории;

наличие у участников ДТП действующего договора обязательного страхования гражданской ответственности;

отсутствие у участников ДТП разногласий относительно обстоятельств и причин ДТП, а также характера и перечня механических повреждений, причиненных транспортным средствам;

отсутствие у водителей претензий друг к другу относительно их состояния;

вред, причиненный каждому транспортному средству, участвовавшему в ДТП, оценивается водителями в размере до 400 евро по курсу Национального банка.

Участники ДТП самостоятельно определяют участника-1 и участника-2, составляют схему ДТП, устанавливают лицо, ответственное за причинение вреда транспортному средству другого участника ДТП, указывают его фамилию и инициалы. Лицо, ответственное за причинение вреда, заверяет подписью свое согласие с тем, что на нем лежит ответственность за причинение в ДТП вреда другому участнику.