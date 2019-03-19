закрыть
19 марта 2019, вторник, 14:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

Brexit: Совет ЕС утвердил меры на случай выхода Британии без соглашения

  • 19.03.2019, 13:59

Меры принимаются Евросоюзом в одностороннем порядке.

Совет ЕС принял серию законодательных актов в рамках подготовки к непредвиденным обстоятельствам в случае выхода Великобритании без соглашения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета.

Принятые меры должны снизить ущерб от "жесткого" Brexit в определенных сферах. Меры носят временный характер, ограничены по объему и принимаются ЕС в одностороннем порядке. В некоторых сферах они зависят от ответных действий Великобритании.

"Принятые сегодня законодательные акты содержат в себе положения, предназначенные для защиты прав на социальное обеспечение граждан государств-членов ЕС в Великобритании и британских граждан в 27 странах ЕС, воспользовались правом свободного передвижения к выходу Великобритании из ЕС", - отметили в Совете.

ЕС также хочет, чтобы молодые люди, которые принимают участие в образовательной программе Erasmus+, могли завершить свое обучение и продолжать получать соответствующее финансирование или гранты в случае отсутствия соглашения.

Новые положения в сфере рыболовства позволят рыбакам и операторам ЕС получать компенсацию в рамках Европейского фонда морского и рыбного хозяйства (EMFF) за временную остановку их деятельности в случае внезапного закрытия вод Великобритании для рыболовных судов ЕС.

Другое постановление направлено на то, чтобы ЕС мог предоставить британским судам доступ к водам ЕС до конца 2019 года при условии соответствующих действий со стороны Великобритании.

Кроме того, ЕС предусмотрел временные меры для обеспечения основных авиационных транспортных связей и основных автомобильных грузовых и автомобильных пассажирских перевозок в случае "жесткого" Brexit. Эти мероприятия требуют взаимности со стороны Великобритании.

Совет также принял поправку в регламент экспорта некоторых товаров двойного назначения, включив Великобританию в список третьих стран с низким уровнем риска, охватываемых общим разрешениями ЕС на экспорт.

Принятые сегодня законодательные акты вступят в силу через день после публикации и начнут применяться, когда наступит день после выхода Британии из ЕС без соглашения, если такой сценарий произойдет.


популярное за неделю

Мнение

Застряли
Застряли Лилия Шевцова
Свинья не решает
Свинья не решает Николай Статкевич
Интенсивное верчение головой и здоровье
Интенсивное верчение головой и здоровье Валерий Карбалевич
Чтобы остановить Путина, нужно остановить диктаторский режим в Беларуси
Чтобы остановить Путина, нужно остановить диктаторский режим в Беларуси Андрей Санников