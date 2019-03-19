«Несколько тысяч человек видели своими глазами черную сажу на подоконниках» 19.03.2019, 14:06

Андрей Бодилев – координатор кампании «За здоровый Могилев»

Как могилевский активист сражается с «Омск Карбон».

Претензии к активистам странные: сотрудничают только с негосударственными СМИ, а выброс черной сажи идет не со всего предприятия, а только с одной трубы, сообщает «Белсат».

Инициатора гражданской кампании «За здоровый Могилев» Андрея Бодилева вызвали на разговор в милицию.

16 марта в РОВД Могилевского района активисту сообщили, что руководство «Омск Карбон Могилев» обратилось к ним с жалобой на Андрея. Заявителем выступил генеральный директор могилевского завода Марат Изгибаев.

Руководство «Омск Карбон Могилев» выдвинула несколько претензий, связанных с распространением недостоверной информации. Первое, что не устроило администрацию завода, — то, что Андрей в своих интервью говорил о выбросе на заводе в целом. По мнению заявителя, правильно было бы говорить про выброс черной сажи только на одной трубе этого завода.

Во-вторых, в вину Андрею ставят то, что он обратился только к независимым СМИ, а с государственными не сотрудничал.

В социальных сетях инициатива «За здоровый Могилев» распространяет скрин, на котором видно черное пятно вокруг аналогичного завода в Омске

Всю информацию о событиях на заводе «Омск Карбон Могилев» Андрей размещал в открытой группе «За здоровый Могилев« в Фейсбуке. Вступить в нее может любой желающий. Претензии к себе Андрей считает неуместными.

«Я считаю, что жалобы в милицию и сказки о том, что продажные СМИ просто очерняют предприятия — это попытка заставить людей отказаться от активных действий в защиту своих прав. Попытка отвести внимание от реальных проблем, существующих на заводе. То, что выброс твердых частиц произошел, подтверждают как исследования Министерства охраны природы, которые зафиксировали превышение на заводе, так и свидетельства нескольких тысяч людей, местных жителей, которые видели своими глазами черную сажу на подоконниках», – сказал Андрей Бодилев.

Проверку против активиста возбудили в рамках гражданско-процессуального кодекса, но если факты подтвердятся, то ее могут предпринять и в пределах административного кодекса. Пока что Андрея Бодилева только опросили. Ни с какими материалами дела его не знакомили.

Напомним, Андрей Бодилев создал инициативу «За здоровый Могилев» после того, как в ноябре 2018 года на заводе «Омск Карбон Могилев» произошел выброс сажи. Она окрасила в черный цвет снег во дворе в поселке Вейна. Жители сразу вызвали государственных экологов, которые подтвердили: допустимая концентрация твердых частиц превышена в 40 раз.

Руководство «Омск Карбон Могилев» объяснило, что это был пробный запуск, но теперь все будет хорошо. Завод должен заработать весной 2019 года.

Администрация «Омск карбон Групп» уже не впервые вступает в борьбу с независимыми источниками информации. Но не очень успешно. 5 марта завод проиграл суд омскому блогеру, который распространял информацию о вредном влиянии предприятия на экологию. А в конце 2018 года сайт «Омск-Информ» опубликовал статью «Пполулегальные СМИ устроили травлю омского проекта в Беларуси», в которой шла речь в том числе и о материалах «Белсата» о выбросе на заводе.