Видеофакт: Появились кадры первых проб актеров сериала «Игра престолов» 19.03.2019, 14:33

Канал HBO готовится к премьере восьмого сезона сериала.

До премьеры восьмого сезона сериала "Игры престолов" остался месяц и канал HBO, помимо трейлеров, публикует забавные видеоролики. Так, в сети появилось видео первых проб актеров на роли в сериале, пишет segodnya.ua.

Сейчас эти пробы выглядят как комедия, но когда-то, в 2011 году, продюсеры телеканала HBO набирали всех втайне на роли в загадочном проекте.

На кадрах показана Роуз Лесли, Гвендолин Кристи, Натали Эммануэль, Натали Дормер, Лиам Каннингем, Кристофер Хивью и другие. Они произносили реплики из диалогов, жестикулировали и, даже говорили на несуществующем языке. Это действительно выглядит забавно. Особенно накануне премьеры последнего сезона "Игры престолов".